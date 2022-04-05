Büyükkılıç, öğrencilerle iftar sofrasında buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kız öğrencilerle iftar sofrasında buluştu, vatandaşlar ile teravihte bir araya geldi.

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  • 05.04.2022 12:42
  • Güncelleme: 05.04.2022 13:31
Büyükkılıç, öğrencilerle iftar sofrasında buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kız öğrencilerle iftar sofrasında buluştu, vatandaşlar ile teravihte bir araya geldi.

Ramazan ayını fırsat bilerek her gün vatandaşlarla kucaklaşmaya özen gösteren Başkan Büyükkılıç, eşi Necmiye Büyükkılıç ile birlikte bu kez Gevher Nesibe Kız Öğrenci Yurdu’nda katıldığı iftar yemeğinde kız öğrencilerle bir araya geldi.

TEK TEK MASALARI ZİYARET ETTİ, YEMEKLERİ İNCELEDİ, ÖĞRENCİLERLE GÖRÜŞTÜ

Öğrencilerin ilgisi ile karşılaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve eşi Necmiye Büyükkılıç, öğrenci yurdundaki kız öğrencilerin iftar masalarını tek tek ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti, yemekleri inceledi. Öğrenciler de ziyaretinden ve internet hizmetinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti. Büyükkılıç’a Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı eşlik ederek yurt ve yemekhane hakkında bilgiler verdi.

TERAVİHTE VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Teravih namazı öncesinde kendisi ile tanışmak isteyen çocukları geri çevirmeyerek tanışan ve fotoğraf çekinen Büyükkılıç, Kocasinan bölgesindeki Mithatpaşa Camii’nde teravih namazı ile vatandaşlarla bir araya geldi. Teravih sonrasında vatandaşlara tatlı ikramında bulunan ve sohbet eden Büyükkılıç’a AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ramazan Bedir de eşlik etti.

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İHA

Kayseri Gündem
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