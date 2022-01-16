Büyükkılıç:'Hızlı Trenimizin ihalesi sonuclandı'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 'Hızlı trenimizin ihalesi yapıldı ve sonuçlandı. Güçlü bir konsorsiyum açıklandı. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma Bakanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun' dedi. Kayseri-Yerköy hızlı tren yapım ihalesini Doğuş-Çelikler ve Özkar konsorsiyumunun kazandığı açıklanmıştı. 

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  • 16.01.2022 12:37
  • Güncelleme: 16.01.2022 12:37
Büyükkılıç:'Hızlı Trenimizin ihalesi sonuclandı'

Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası 39. Olağan Genel Kurulu’na Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Sivil Toplum Kuruluşları ile esnaf temsilcilerinin ve üyeleri katıldı.
Esnaf dostu Başkan Büyükkılıç, her zaman esnafların yanında yer aldıklarını ifade ederek, “Esnaf kardeşlerimizin her birinin talepleri doğrultusunda yardımcı olma yönünde irade göstereceğimizi paylaşıyorum. Kayseri’mizde 1.5 milyon nüfus, 16 ilçemiz var, 17 kardeş belediye Memduh Büyükkılıç ağabeyliği, başkanlığı bağlamında bir araya gelmiş, şehrimize hizmet etmeye, sizlerle uyum içerisinde çalışmaya özen gösteriyor” diye konuştu.
Hızlı tren ihalesinin yapıldığını duyuran Büyükkılıç, “Şehrimizde çok güzel gelişmeler oluyor. Hızlı trenimizin ihalesi yapıldı, ilgili konsorsiyum açıklandı. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma Bakanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun” dedi. Kayseri-Yerköy hızlı tren yapım ihalesini Doğuş-Çelikler ve Özkar konsorsiyumunun kazandığı açıklanmıştı. 
Kavşak düzenlemelerden, alternatif yollara, akıllı şehircilik projeleriyle bu şehrin daha yaşanılabilir olması için büyük gayret gösterdiklerini ifade etti.
Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş de Başkan Büyükkılıç’a özellikle pandemi dönemi başta olmak üzere her zaman yanında yer aldığı için teşekkürlerini iletti.

Kurumsal Haber

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