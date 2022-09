Büyükkılıç açıkladı: “Sosyal konutların yerleri planlanmış durumda”

Büyükkılıç, “Başvurular yapıldıktan sonra yerler hazır, hepsi planlı yerler. Kayseri merkezde de olacak, ilçelerin de aşağı yukarı tamamına yakınında olacak” dedi. Başkan Büyükkılıç, belediyenin borçlu olduğu ve borcunu ödemediği yönündeki iddilara da cevap verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KayseRadar ve Radyo Radar’dan canlı olarak yayınlanan ‘Bunu Da Konuşalım’ programına konuk oldu. Gazeteci Erdinç Teğmen’in sorularını cevaplayan Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ve Kayseri’de de yapılacak 4 bin 500 Sosyal Konut projesi hakkında bilgi verdi. Kiralık ev konusunda sıkışmalar yaşandığını söyleyen Büyükkılıç, kiralık ve satılık evlerin ücretlerinin çok yüksek olduğunu belirtti. Büyükkılıç, “Özellikle ihtiyaç sahibi ailelere yardımcı olması açısından TOKİ’mizin her zaman yaptığı gibi can simidi ya da can suyu şeklindeki bu güzel çıkışı, güzel çalışması hepimiz için, Türkiye’miz ve şehirlerimiz için önem arz edecektir. İlçelerimiz hepsinden arsalar gönderdik, oralarda yapılacak konutlarla ilgili talepleri topladık ve planlı bir şekilde imar açısından konut olan yerlerle ilgili taleplerde bulunduk. TOKİ’miz bu çalışmaları yaptı ama detaylar henüz bizlere ulaşmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız genel hatlarıyla bunu açıkladı. Hakikaten çok ekonomik ve taksitleri de çok uygun bir şekilde, süresi de çok yerinde inşallah bir can simidi olacak. Hem de ekonomiye büyük bir katkı sağlayacak diye düşünüyorum. İlçelerimizdeki vatandaşlarımızın taleplerine cevap vereceğinden dolayı da değerli Cumhurbaşkanımıza, Çevre Şehircilik Bakanımıza, TOKİ’mizin kıymetli başkanına ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu birkaç aydır gündemde olan bu konu da TOKİ gerekli projeleriniz hazırladı, hazırlıklarını yaptı. Şimdi başvurular yapıldıktan sonra yerler hazır hepsi planlı yerler. Kayseri merkezde de olacak, ilçelerin de aşağı yukarı tamamına yakınında olacak” şeklinde konuştu.

‘SİYASETEN İSTİSMARINI YAPIYOR AMA SORUNU YİNE ÇÖZEMİYOR’

Gençlerin yaşadıkları ufak sıkıntıları, mağduriyetleri siyasette kullanmayı ilke edinen kişilerin bulunduğunu söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Birileri gençlerin ufak bir sıkıntısı ya da bir mağduriyeti olsa bunu siyasete kullanmayı kendine ilke ediniyor. Ben o ilke edinen dostun yerinde olsam elinden tutarım bir katkı sağlarım, ne yapılacaksa o yönde gayret gösteririm. Ama böyle bir şey yok sadece onun şovunu yapıyor, siyaseten istismarını yapıyor ama sorunu yine aşamıyor, çözemiyor. Çünkü çözecek irade o değil. Çözecek irade yerelde bizler Kredi Yurtlar Kurumu’yla (KYK) işbirliği halinde, Ankara’da Gençlik Spor Bakanlığımız ekibiyle birlikte, sorun neyse çözülecek. Burada değerli valimiz ile işbirliği halinde zaten gerekli hazırlıkları yaptık. Herhangi bir sıkıntı oluşturmamak için çalışmalarımızı tamamladık. Geldiklerinde olur da hoşlarına gitmeyen, beğenmedikleri bir boyut olursa bizler de ekonomik olarak onları destekleriz. Gerekiyorsa otellerde gerekiyorsa başka yerlerde imkan sağlarız” ifadelerini kullandı.

‘SICAK PARAMIZI YATIRIMLARIMIZDA KULLANIYORUZ’

Programda belediyenin borçlu olduğunu ve borcunu ödemediği yönündeki iddialara da cevap veren Başkan Büyükkılıç, “SGK primleri ve vergiyle ilgili yasal ödemelerimizin olduğu süreçte ilgili kurumlarla bir dostluk anlayışı içerisinde yasal olarak çalışıyoruz. Bize yardımcı olma mantığı içerisinde milli emlağımıza yasal olarak verilebileceğimiz olan yerlerimizi ya da yapılarımızı teslim ettiğimizde mahsuplaşma yapıyoruz. Bunun mevzuattaki yerleri belli. Bu anlayış içerisinde biz mahsuplaşmayı yapıyoruz ve bunun için de meclisten bir yetki alıyoruz. O meclisteki yetki sırasında dedi ki ‘hani borcumuz yoktu, borcumuz mu var ki?’ Tabi ki biriken SGK prim olur. 7 bin 500 kişi çalışıyor. Bu arkadaşların belediyeden haberi yok. Sonra da dediğiniz efendin işte bilgilendirse. Aç internet sayfamızı bak zahmet olacak beyefendi. Böyle bir süreçte biz rahatlıkla arsalarımızı ya da eklimizde varsa yapı stoku onları mahsuplaşarak bu ödememiz gereken primleri veya karşılarsak bunda kaybımız mı olur, kârımız mı olur. Özel sektör gibi biz yönetiriz anlayışımız bu. Biz sıcak paramızı yatırımlarımızda kullanıyoruz. Atıl kapasiteyi de burada değerlendirerek o kaynaklara gereksiz yere sıcak parayı nakit aktarmıyoruz” diye konuştu.

Kaynaklar ve imkanlar konusunda bir sıkıntılarının olmadığını çünkü deneyimli bir ekiple çalıştıklarını vurgulayan Büyükkılıç, “Biz mazeretlere sığınmıyoruz. Biz kaynaklarımızı israf etmiyoruz. Yerli yerince harcıyoruz. Biz zor kazanırız zor harcarız bizim özelliğimiz ve felsefemiz bu. Kayserili mantığı bu. Bizim kaynaklarımız var diye savurtturacak halimiz yok. Kamu hakkını gözeterek, yetim hakkını gözeterek, kimsesizin kimsesi olma anlayışı içerisinde hareket ederek vicdanımızın sesini duyarak biz çalışma yapmak zorundayız. Ben mesai arkadaşlarıma bunu sık sık hatırlatırım onlarda sağ olsunlar hassas bir şekilde davranarak hassasiyet gösterir. Bir aile anlayışı içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. O açıdan biz onlara takılmıyoruz. Onlar desin, onlar inansın. Aslı olursa inandırıcı olur, aslı olmazsa zaten bir saman alevi gibi geçer gider. Kendi söyler, kendi inanır” ifadelerini kullandı.

‘ZEKİ PRATİK VE STATÜKOCU DEĞİL’

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e de teşekkürlerini ileten Başkan Büyükkılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Zeki pratik ve gerçekten statükocu değil. Yani bakıyor, çekiyor önünü açıyor. O zaman zaten prosedür bağlamında mevzuat bağlamında önümüz açılınca imkânlar elbette ki Kayseri Büyükşehir Belediyesinde ve kısmen ilçe belediyelerinde oluyor. Elbette YİKOB ile sayın Valimizin elinde olan imkanlar, kaynaklar var. O da takdir edersiniz ki bizim bütçelerimizden kesilen paylardan oluşan rakamlar. Burada Sayın Valimiz onu güzel bir şekilde organize ederek önceliği belirleyerek ihtiyacı olanlara verme yönünde irade gösteriyor. Bu kaynaklar burada harcanmadığı zaman Ankara’ya aktarılır. Bizim Ankara’ya aktarılacak kaynaklarımız yok. Aksine Ankara’dan almamız gerekir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi de dahil diğer belediyelerimizde, ‘belediye sadece belediyeyle ilgili işlere bakmaz her işe, taşın altına elini, kolunu koyarak bende varım der’ felsefesini benimsedik. Ve hepsini kamunun işi de olsa, bu şehre ait olan bir konu da olsa hepsini sahiplenir. Öyle olunca da zaten sorun aşılır, çözülür.”