Büyükkılıç'a İttifak ortağından teşekkür ziyareti

MHP İl Başkanı İncetoprak, Milletvekili Ersoy ile 4 ilçe belediye başkanı ve il yöneticileri Başkan Büyükkılıç’ı ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) İl Başkanı Adnan İncetoprak ile beraberindeki Milletvekili Baki Ersoy, Pınarbaşı, Özvatan, Sarıoğlan ve Sarız Belediye Başkanları ile il yöneticilerinden oluşan heyeti makamında ağırladı. AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu’nun da katıldığı ziyarette, MHP’liler, Başkan Büyükkılıç’a, 2021 yılında Büyükşehir'in yaptığı çalışmalar kapsamında teşekkür etti.

MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, Milletvekili Baki Ersoy, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu ve Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak ile il yöneticileri Akan Çelik ve Ahmet Bağçoban’dan oluşan heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ziyaretinde bulundular. Ziyarette, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da yer aldı.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Cumhur İttifakı ortağı MHP’liler, Başkan Büyükkılıç’a 2021 yılında Büyükşehir'in yaptığı çalışmalar kapsamında teşekkür ettiler.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, “Birlik ve beraberlik içerisinde şehrimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhur ittifakı ortağı olarak 2021 yılında yaptığı çalışmalar ve sağladığı desteklerden dolayı Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ziyaretinde bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç da Cumhur İttifakı’nın en güzel örneğinin Kayseri'de sergilendiğini ve bunun da bereketini yaşadıklarını ifade ederek, bu anlayış ile 16 ilçede ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, dayanışma içerisinde yatırımların ve hizmetlerin aralıksız süreceğini belirterek, ziyaretlerinden dolayı MHP heyetine teşekkür etti.