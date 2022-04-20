Büyük şehir bülteni artık dijital yayında

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin başta ulaşım olmak üzere gerçekleştirdiği hizmetleri ve hayata geçirdiği projeleri vatandaşlara bildiren Büyük Şehir Bülteni, 52'nci sayısı ile birlikte artık dijital platformda yayınını sürdürecek.

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  • 20.04.2022 13:07
  • Güncelleme: 20.04.2022 13:22
Büyük şehir bülteni artık dijital yayında
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin başta ulaşım olmak üzere gerçekleştirdiği hizmetleri ve hayata geçirdiği projeleri vatandaşlara bildiren Büyük Şehir Bülteni, 52’nci sayısı ile birlikte artık dijital platformda yayınını sürdürecek.

Şeffaf ve halka açık olarak hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 2010 yılından bu yana yayımladığı süreli yayını Büyük Şehir Bülteni’ni dijital platforma taşıyarak, teknoloji çağına ayak uydurdu. Üç ayda bir yayımlanan ve vatandaşların artık cep telefonu, tablet ve bilgisayarlarından ulaşabileceği Şehir Bülteni sayesinde vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği hizmetleri ve hayata geçirdiği projeleri rahatlıkla takip edebiliyor.

BÜYÜKKILIÇ’TAN ÖDÜLE DOYMAYAN ŞEHİR KAYSERİ’DE ‘GAYRET’ MESAJI

52’nci sayısıyla artık dijital platformdan vatandaşlara ulaşacak olan Şehir Bülteni başyazısında Kayseri’yi, ‘ödüle doymayan şehir’ olarak niteleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, hizmet noktasında gayretli oldukları mesajını verdi.

Başkan Büyükkılıç, kadim kent Kayseri’nin, kadirşinas insanı ile 6 bin yıllık köklü tarihi ve tarihinden gelen engin ufku sayesinde her dönem adeta bölgede örnek, ülkede timsal olmuş, şehircilik anlamında da saygın bir duruş ortaya koyduğunu vurgulayarak, “Bu mevcudiyetten hareketle Kayseri Büyükşehir Belediyesi de geçmişten günümüze ufku geniş yöneticiler ile bu duruma layık bir hizmet merhalesine tanık olmuştur. Bizler de bu mirastan aldığımız sorumluluk ve edindiğimiz birikim sayesinde şehrimizi geliştirmeye, güzelleştirmeye, büyükşehirlerin konforunu yaşatan ancak sıkıntıları yaşatmayan bir noktaya getirmeye gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

Büyük Şehir Bülteni’nin 52. sayısında Başkan Büyükkılıç’ın Kayserililere 150. Yılda 150. Proje çerçevesinde söz verdiği projelerin müjdeleri, ödüllendirilen başarıları, Ulaşım A.Ş., KAYMEK, Erciyes A.Ş. ve KASKİ’nin faaliyetleri gibi bir çok konu bulunuyor.

Vatandaşlar, Büyük Şehir Bülteni’nin dijital yayınına www.kayseri.bel.tr adresinden ulaşabilecek.

İHA

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