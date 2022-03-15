Büyük Birlik Partisi'nden muhtarlara ziyaret

 Büyük Birlik Partisi Kayseri Heyeti saha çalışmaları kapsamında Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Ali Burul'u ziyaret etti. Başkan Burul ise, BBP heyetine istek ve taleplerini ileterek, muhtarlıkların ticarethane olarak görülmemesi gerektiğini belirtti.

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  • 15.03.2022 11:49
  • Güncelleme: 15.03.2022 11:49
Büyük Birlik Partisi'nden muhtarlara ziyaret

Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Nizamettin Şafak, İl Sekreteri Serhat Yalçınkaya, Kocasinan İlçe Başkanı Mehmet Ulus, Kadın Kolları Başkanı Aysel Okur ve Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Zerrin Alkutay ile birlikte Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Ali Burul'u ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Ali Burul, muhtarların yetkilerinin geliştirilmesi gerektiğine değinerek, mahalle muhtarlıklarının ticarethane olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. Başkan Burul ayrıca muhtarlıkların giderlerinin devlet tarafından karşılanmasını ve muhtarlıkların denetime tabi tutulmasını talep etti. 
Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Nizamettin Şafak ise misafirperverliği dolayısıyla Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Ali Burul'a teşekkür ederek, muhtarların taleplerini dinlediklerini ve isteklerini not aldıklarını belirtti. Şafak, muhtarlara da başarılar diledi.

1ha

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