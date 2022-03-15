Büyük Birlik Partisi'nden muhtarlara ziyaret

Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Nizamettin Şafak, İl Sekreteri Serhat Yalçınkaya, Kocasinan İlçe Başkanı Mehmet Ulus, Kadın Kolları Başkanı Aysel Okur ve Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Zerrin Alkutay ile birlikte Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Ali Burul'u ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Ali Burul, muhtarların yetkilerinin geliştirilmesi gerektiğine değinerek, mahalle muhtarlıklarının ticarethane olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. Başkan Burul ayrıca muhtarlıkların giderlerinin devlet tarafından karşılanmasını ve muhtarlıkların denetime tabi tutulmasını talep etti.

Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Nizamettin Şafak ise misafirperverliği dolayısıyla Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Ali Burul'a teşekkür ederek, muhtarların taleplerini dinlediklerini ve isteklerini not aldıklarını belirtti. Şafak, muhtarlara da başarılar diledi.