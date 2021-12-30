Bünyan Zabıta Ekipleri'nden fahiş fiyat denetimi

Bünyan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi denetim yaptı.

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  • Güncelleme: 30.12.2021 13:15
Bünyan Zabıta Ekipleri'nden fahiş fiyat denetimi
Bünyan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi denetim yaptı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bünyan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi denetim yaptı.

Ekipler, 6502 sayılı ’Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri’ kapsamında fırın, kasap ve marketlerde fahiş fiyat, etiket ile kasa arasındaki fiyat farkı, hijyen ve gramajları inceleyerek denetim gerçekleştirdi.

Denetim sonrası Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye’nin içinde bulunduğu bu zor süreçte kimsenin haksız fiyatlamalarla kazanç elde etmesine izin verilmeyeceği bildirilerek, ’’Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına denetimlerimizi sıklaştırarak devam ettireceğiz’’ ifadelerine yer verildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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