Bünyan protokolü şehit aileleri ile buluştu

Bünyan Kaymakamlığı, Bünyan Belediyesi ve Bünyan Devlet Hastanesi iş birliğiyle tüm ilçe protokolünün ve ailelerinin katılımıyla şehit aileleri için iftar programı düzenlendi.

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  • 12.04.2022 09:07
  • Güncelleme: 12.04.2022 10:36
Bünyan protokolü şehit aileleri ile buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bünyan Kaymakamlığı, Bünyan Belediyesi ve Bünyan Devlet Hastanesi iş birliğiyle tüm ilçe protokolünün ve ailelerinin katılımıyla şehit aileleri için iftar programı düzenlendi.

Bünyan Devlet Hastanesi’nde düzenlenen programa Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Belediye Başkanı Özkan Altun, İlçe Emniyet Müdür Vekili Savaş Özkaya, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Er, Bünyan Devlet Hastanesi Başhekimi Nuri Çakır, İlçe Müftüsü Mahmut Taşyapan katıldı. Şehit aileleri ile birlik ve bütünlük içerisinde geçen iftar programında dualar okundu, şehitler anılarak, ailelerle sohbet edildi.

Program sonrası katılımları için şehit ailelerine teşekkür eden Başkan Altun yaptığı açıklamada, “Türkiye’mizin kahraman evlatları şehitlerimiz; ülkemizin yapı taşı, birlik ve bütünlüğümüzün en önemli simgeleridir. Kahramanlarımızın aileleri ise bizlerin en kıymetli emanetidir. Bu çerçevede bizlerinde ailesi olan şehit ailelerimizle her fırsatta bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi en güçlü şekilde sürdürüyoruz. Bizleri de ailesi olarak gören ailelerimize katılımları için teşekkür ediyor, birlik ve bütünlüğümüzün daim olmasını diliyor, bu vesile ile kahraman şehitlerimizi bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz” ifadeleri kullandı.

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İHA

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