Bünyan'da altyapı ve yollarda bakım

Bünyan'da alt yapı çalışmaları, kış koşulları nedeniyle bozulan yollarda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 30.12.2021 08:59
Bünyan'da altyapı ve yollarda bakım
Bünyan'da alt yapı çalışmaları, kış koşulları nedeniyle bozulan yollarda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bünyan’da alt yapı çalışmaları, kış koşulları nedeniyle bozulan yollarda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Bünyan Belediyesi Fen İşleri ekiplerince ilçe merkezi başta olmak üzere, Burhaniye ve Karakaya Mahallelerinde altyapı çalışmaları, kış koşulları ve çeşitli nedenlere bozulan yollarda bakım, onarım, topraklama ve yenileme çalışmaları yapıldı. Fen İşleri ekiplerince hava koşulları uygun olduğu sürece çalışmalara devam edileceği belirtilirken, kış koşulları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların giderileceği bildirildi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Çözüm Merkezi 29 bin 310 talebi çözümledi

Çözüm Merkezi 29 bin 310 talebi çözümledi

Kaski'den Akkışla'ya 9 miyon 946 bin liralık yatırım

Kaski'den Akkışla'ya 9 miyon 946 bin liralık yatırım

TOKİ ve Mimsin Kooperatifinin 26 yıllık tapu sorunu çözüldü

TOKİ ve Mimsin Kooperatifinin 26 yıllık tapu sorunu çözüldü

Cinayet şüphelisi kaçmaya çalışırken yakalandı

Cinayet şüphelisi kaçmaya çalışırken yakalandı

Dr. Öğr. Üyesi Sefa Çakır, 'Akif yalnızlaştırılmış bir adamdır'

Dr. Öğr. Üyesi Sefa Çakır, 'Akif yalnızlaştırılmış bir adamdır'

Milletvekili Arık, öğretmen mülakat ve atamalarını eleştirdi

Milletvekili Arık, öğretmen mülakat ve atamalarını eleştirdi

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

3
350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

4
Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

5
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

6
Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Yalçın'dan Bakan Kurum'a ziyaret

Başkan Yalçın'dan Bakan Kurum'a ziyaret

Yolda yürürken otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı

Yolda yürürken otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı

DAHA FAZLA
Yılbaşı gecesi Emniyet 1826 polisle görev başında

Yılbaşı gecesi Emniyet 1826 polisle görev başında

Husumetlisini bıçakla öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

Husumetlisini bıçakla öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

CHP İlçe teşkilatı Bünyan'da okullara bot ve mont dağıttı

CHP İlçe teşkilatı Bünyan'da okullara bot ve mont dağıttı

Talas'ta 'fahiş fiyat'a geçit yok!

Talas'ta 'fahiş fiyat'a geçit yok!

Gülsoy: Fırsatçılara göz açtırmamalıyız

Gülsoy: Fırsatçılara göz açtırmamalıyız