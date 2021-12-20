Bulut'tan Sarıkaya'ya kınama

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Muharrem Sarıkaya'nın canlı yayın esnasında görevini yapmakta olan İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Ahmet Demir'e yönelik çirkin saldırısını kınadı.

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  • Güncelleme: 20.12.2021 17:22
Bulut'tan Sarıkaya'ya kınama
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Muharrem Sarıkaya'nın canlı yayın esnasında görevini yapmakta olan İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Ahmet Demir'e yönelik çirkin saldırısını kınadı.
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Muharrem Sarıkaya’nın canlı yayın esnasında görevini yapmakta olan İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Ahmet Demir’e yönelik çirkin saldırısını kınadı.

İhlas Haber Ajansı Sivas Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Bölge Müdürü Göktürk Fırat’a gündeme dair gelişmeleri değerlendirip İHA Muhabiri Ahmet Demir’e yönelik çirkin saldırıdan dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti.

“Sıkıntıları el birliği ile aşacağız”

Bulut yaptığı açıklamada, Türkiye’nin üzeri örtülü bir ambargo ile karşı karşıya olduğunu belirtip yaşanan zorlukların elbirliği ile aşılacağını belirterek, “Elbette ki Türk milleti büyük bir millettir. Türk devleti gücünü tarihten almış olduğu kuvvetle, bu süreçleri rahat geçirecektir. Benim buradan bütün vatandaşlarımızdan isteğim moral ve motivasyonlarını bozmasınlar. Birliğimize ve beraberliğimize zarar verecek hiçbir şeyin içerisinde olmasınlar. Türkiye öyle ya da böyle örtülü bir ambargoya tabi tutuluyor, bunun farkında olalım. Bizim ortak yaşam alanımız devletimiz, milletimiz, Anadolu coğrafyasıdır. Allah’ın izniyle birlikte olduğumuz sürece bu sürçler yakın zamanda geçecektir. Devletimiz üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. Ben siyasetin ve siyasetçinin dilinin, toplum önündeki insanların dilinin barış ve hoşgörü olduğu zaman bu milletin çokça kazanımının olacağını düşünüyorum” dedi.

Sarıkaya’ya kınama

Bulut, Muharrem Sarıkaya’nın canlı yayın esnasında görevini yapmakta olan İHA Muhabiri Ahmet Demir’e yönelik çirkin saldırısını kınayıp, “Ekranlarda görmediğimiz bir saygısızlığı yaşadık. Neticede o kardeşimiz kendi işini yapmaya çalışıyordu. Neticede o gazeteci kendi kurumuyla bağlantısını kendi yapmalıydı ama canlı yayın ekibindeki İhlas Haber Ajansı çalışanı ona yardım etmek üzereyken bu denli haksızlığa uğraması, çokça kabul edilebilir bir durum değildir. Biz bunu kınıyoruz. Toplum önündeki herkesin davranış dili, barış ve hoşgörü olmalıdır.” Şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı

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