Budanan ağaçlar ihtiyaç sahiplerine yakacak oluyor

Nevşehir Belediyesi, cadde ve sokaklardan budanan ağaç dallarını yakacak odun haline getirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

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  • Güncelleme: 30.12.2021 14:14
Budanan ağaçlar ihtiyaç sahiplerine yakacak oluyor
Nevşehir Belediyesi, cadde ve sokaklardan budanan ağaç dallarını yakacak odun haline getirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Belediyesi, cadde ve sokaklardan budanan ağaç dallarını yakacak odun haline getirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Sosyal belediyecilik alanında gerçekleştirdiği çalışmalar ile her zaman ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olan Nevşehir Belediyesi, kış aylarında da desteğini sürdürüyor. Yıl içerisinde düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketlerini ulaştıran Nevşehir Belediyesi Turkuaz Masa ekipleri, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için yaptığı bot ve mont dağıtımının ardından ailelere yakacak desteği için de harekete geçti. Yapılan çalışma ile birlikte cadde ve sokaklardaki ağaçların düzenli ve kuvvetli büyümeleri ve devrilme tehlikesi taşıyan ağaçların budanması sonucu elde edilen odunlar, Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü deposunda biriktirildi.

Burada kesilerek çuvallanan odunlar Turkuaz Masa tarafından tespit edilen dar gelirli ihtiyaç sahibi ailelere yakacak desteği olarak ulaştırdı. Belediye ekipleri bu şekilde son iki ay içerisinde dar gelirli ihtiyaç sahibi ailelere yaklaşık 10 ton yakacak yardımı yaptı.

İHA

Kayseri Gündem
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