Bu pide Ramazan'da tok tutuyor

Niğde'de tok tutma özelliği ile iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi Niğde tahinlisi il dışından yoğun ilgi görüyor.

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  • 07.04.2022 11:23
  • Güncelleme: 07.04.2022 11:23
Bu pide Ramazan'da tok tutuyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’de tok tutma özelliği ile iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi "Niğde tahinlisi" il dışından yoğun ilgi görüyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2020 yılında coğrafi işaret belgesiyle tescillenen "Niğde tahinlisi" özellikle Ramazan ayında büyük ilgi görüyor. Niğde Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel, Niğde tahinlisine il dışına yoğun talep olduğunu söyledi. Yenel, "Tahinli pide ramazan ayında olmazsa olmazlarımızdan. Tok tutucu özelliğine sahip. Hem susatmaz hem acıktırmaz. Yıllardan buyana gelen bir kültür. Bizde de baba mesleği 1979 yılından bu yana yapıyoruz. Özel unla yoğuruyoruz. İçerisine bolca tahin koyuyoruz. 3-4 aşamadan geçtikten sonra pişirmeye veriyoruz” dedi.

Şekerli ve şekersiz olmak üzere iki çeşit tahinli olduğunu belirten Yenel, "Tahinli pide ramazan ayına ait olduğu için insanları da tok tuttuğu için tercih ediyorlar. İl dışında yaşayan Niğdeliler talepte bulunuyor. Niğdelilerden görüp yiyen vatandaşlarda istiyor. Niğde’mizin kültürünü artık Türkiye genelinde de yaşatıyoruz. İsteyenlere kargoyla gönderiyoruz” diye konuştu.

İHA

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