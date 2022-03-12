Boynundan bıçaklanan kuyumcunun sağlık durumu

Kayseri'de soyguncu tarafından boynundan bıçaklanan kuyumcu Fatih N.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor. Yaralı kuyumcunun hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. 

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  • 12.03.2022 11:54
  • Güncelleme: 12.03.2022 11:55
Boynundan bıçaklanan kuyumcunun sağlık durumu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Soygun olayı, merkez Melikgazi ilçesi Kazancılar Çarşısı’nda bulunan kuyumcuda dün akşam saatlerinde meydana gelmişti. Soygun için kuyumcuya gelen kimliği belirsiz kişi, işyeri sahibi Fatih N.’yi boynundan bıçaklayarak kaçtı. 

İlk müdahalenin ardından Erciyes Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Fatih N. hemen ameliyata alındı. Halen tedavisi devam eden Fatih N.’nin hayati tehlikeyi atlatamadığı, yoğun bakım servisinde uyutulmaya devam ettiği öğrenildi. 

Kimliği belirsiz kişinin 1 bilezik çalarak kaçtığı soygunla ilgili de polis şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor. Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği’nden de olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada: “Dernek olarak yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Olayın failinin bir an önce yakalanarak gerekli cezayı almasını dilerken, hayati tehlikesi bulunan esnafımızın da sağ salim aramıza dönmesi için dua ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

1ha

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