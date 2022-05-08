Talasgücü Belediyespor forması giyen orta saha oyuncusu Adem Hakan Ali Denizer, 2022-2023 sezonu için Tire Futbol Kulübü ile anlaştı.

Geride kalan sezon Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup’ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor’da forma giyen Adem Hakan Denizer, İzmir temsilcilerinden Tire Futbol Kulübü ile anlaştı. Sezonun tamamlanmasının ardından Talasgücü Belediyespor’dan ayrılan Adem Hakan Ali Denizer Tire FK ile anlaşmaya vardı.

Adem Hakan Ali Denizer, 2021-2022 sezonunda Talasgücü Belediyespor forması ile 15 maça çıktı ve 9 kez gol sevinci yaşadı.