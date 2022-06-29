Boğazından bıçaklanan sarraf, 110 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 11 Mart'ta iş yerine giren bir şahıs tarafından boğazından bıçaklanarak ağır yaralanan sarraf Fatih N., 110 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

PAYLAŞ
  • 29.06.2022 15:14
  • Güncelleme: 29.06.2022 18:04
Boğazından bıçaklanan sarraf, 110 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 11 Mart’ta iş yerine giren bir şahıs tarafından boğazından bıçaklanarak ağır yaralanan sarraf Fatih N., 110 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Millet Caddesi üzerinde bir kuyumcu dükkanında meydana gelen olayda, bir şahıs altın alma bahanesiyle iş yerine girdi. Daha sonra cebinden para çıkaracağını söyleyen şahıs, çıkardığı bıçakla Fatih N.’yi boğazından bıçaklayarak, 1 bileziği çalıp kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Fatih N., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından kurulan özel ekip, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 12 kilometrelik alanda bulunan 450 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis, zanlının O.A. (23) olduğunu belirleyerek, saklandığı yeri tespit etti. İki farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ayrıca şahsın olayda kullandığı bıçak ve çaldığı bilezik de ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.A., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Boğazına aldığı bıçak darbesi sonrasında ağır yaralanan Fatih N., 110 gündür tedavi gördüğü hastanede, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan Kayseri'ye geliyor

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan Kayseri'ye geliyor

Başkan Büyükkılıç: 'Sizlerin dava aşkına dünya insanlığının ihtiyacı var'

Başkan Büyükkılıç: 'Sizlerin dava aşkına dünya insanlığının ihtiyacı var'

Başkan Çolakbayrakdar asfalt çalışmalarını inceledi

Başkan Çolakbayrakdar asfalt çalışmalarını inceledi

Kocasinan Belediyesi'ne ait 3 adet taşınmaz ihale ile satıldı

Kocasinan Belediyesi'ne ait 3 adet taşınmaz ihale ile satıldı

Başkan Akın: 'Eczacıların sorunları çözülmezse ilaca erişim daha da zorlaşacak'

Başkan Akın: 'Eczacıların sorunları çözülmezse ilaca erişim daha da zorlaşacak'

Yangını duydu, tıraşı bırakıp kendini dışarı attı

Yangını duydu, tıraşı bırakıp kendini dışarı attı

Çok Okunanlar
1
47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

2
İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

3
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

4
ERÜ'de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

ERÜ’de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

5
KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi

KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi

6
Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özhaseki ailesinin acı günü

Özhaseki ailesinin acı günü

Başkan Palancıoğlu, Başkan Yalçın'ı ziyaret etti

Başkan Palancıoğlu, Başkan Yalçın'ı ziyaret etti

DAHA FAZLA
Kayseri Model Fabrika 41. Projesini tamamladı

Kayseri Model Fabrika 41. Projesini tamamladı

Boğazından bıçaklanan sarraf, 110 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Boğazından bıçaklanan sarraf, 110 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

MHP İl Başkanlığı'ndan Kayseri OSB'ye hayırlı olsun ziyareti

MHP İl Başkanlığı'ndan Kayseri OSB'ye hayırlı olsun ziyareti

Talas'ın kültür sanat projeleri Ankara'da konuşuldu

Talas'ın kültür sanat projeleri Ankara'da konuşuldu

Libya Heyeti'nden Vali Çiçek'e ziyaret

Libya Heyeti'nden Vali Çiçek'e ziyaret