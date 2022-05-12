Bisikletli, araç çarpması sonucu hayatını kaybetti
Kayseri'de bisikletle seyir halinde olan kişiye araç çarptı. Bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
- 12.05.2022 09:06
- Güncelleme: 12.05.2022 09:06
Olay, Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Alparslan Mahallesinde meydana geldi. Bisikletle seyir halinde olan kişiye araç çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bisiklet sürücüsü gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olayla soruşturma başlattı.
1ha
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