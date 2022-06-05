Bisiklet ve yaya yolu daha güvenli hale getiriliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın bisiklet ve yaya yollarına verdiği özel önem doğrultusunda Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nın havaalanından şehir merkezine geliş yönünde devam eden yaya yolu yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarının 1'inci etabında sona yaklaştı. Büyükşehir, yaya yolu kesitine eklediği asfalt zeminli bisiklet yoluyla da bisiklet kullanımını daha güvenli hale getiriyor.

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  • 05.06.2022 13:10
  • Güncelleme: 05.06.2022 18:05
Bisiklet ve yaya yolu daha güvenli hale getiriliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın bisiklet ve yaya yollarına verdiği özel önem doğrultusunda Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nın havaalanından şehir merkezine geliş yönünde devam eden yaya yolu yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarının 1’inci etabında sona yaklaştı. Büyükşehir, yaya yolu kesitine eklediği asfalt zeminli bisiklet yoluyla da bisiklet kullanımını daha güvenli hale getiriyor.

Çevreci bir ulaşım ağı oluşturabilmek için bisiklet yolu çalışmalarını çok önemseyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, aynı şekilde yayaların daha konforlu ve daha güvenli ulaşımına özel önem veriyor. Bu çerçevede Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nın havaalanından şehir merkezine geliş yönünde devam eden yaya yolu yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarının 1’inci etabında sona doğru gelindi. Fen İşleri Daire Başkanlığı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, Başkan Büyükkılıç’ın yapılan her yola bisiklet yolunu da ekleme talimatını hayata geçirmeye devam ediyor.

Büyükşehir ekipleri, yapılan çalışmayla nüfus yoğunluğu fazla olan bu bölgedeki yaya yollarını daha konforlu hale getirirken, yaya yolu kesitine eklenen asfalt zeminli bisiklet yoluyla da bisiklet kullanımını daha güvenli hale getiriyor.

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İHA

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