Bisiklet hırsızı kameralara yakalandı

Kayseri'de bir apartmanın 5.katına kadar çıkarak bisiklet çalan hırsız, kameralara yakalandı. Görüntüleri izleyen polis hırsızın peşinde. 

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  • 21.06.2022 10:33
  • Güncelleme: 21.06.2022 10:33
Bisiklet hırsızı kameralara yakalandı

Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı Saraybosna Mahallesi Ihlamur Caddesi'nde bulunan Yağmurlar Apartmanı'nda meydana geldi. Tıbbı maskesiyle binaya gelen şüpheli, otomatik giriş kapısını zorlayarak açarak içeri girdi. Asansör ile 5. Kata çıkan hırsız, burada bulunan bisikleti asansörle aşağı indirdi. Çaldığı bisiklete binerek gözden kaybolan kişinin bu anları, binanın güvenlik kameraları tarafından an be an kayıt altına alındı. 

Kamera görüntüleriyle polise gidildi. Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden kimliği belirlenen hırsızlık zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

1ha

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