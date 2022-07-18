Bir hafta Bir yazar: Dr. Mustafa ATAK

Mustafa Hocam, sizleri tanımak isteriz.

1974 yılında Kastamonu-Tosya’da doğdum. İlkokulu 1985 yılında memleketimde, hafızlığımı 1988 yılında İstanbul Avcılar Nakiboğlu Kuran Kursunda tamamladım. 1995 yılında İstanbul Zeytinburnu İHL’den mezun oldum.

1997 yılında Marmara İlahiyat MYO’unu, 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünü bitirdim. 2004 yılında Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalında yüksek lisansımı tamamladım. 2021’de ERÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Psikolojisi Bilim Dalında doktoramı tamamladım. 2001–2005 yılları arasında MEB’de Psikolojik Danışman olarak çalıştım. 2006 yılında Erciyes Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladım. 2010 yılında, kurucusu olduğmu ERÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi (ERREM)’ne müdür olarak atandım. Halihazırda bu görevdeyim.

2014 yılında Türkiye’de ilk kez düzenlenen Maneviyat Psikolojisi Sempozyumunun Bilim ve Düzenleme Kurulu başkanlığını yürüttüm. 2015’te ikincisi, 2016’da üçüncüsü, 2017’de dördüncüsü, 2018’de beşincisi, 2019’da altıncısı, 2022’de yedincisi düzenlenen sempozyumlarda Düzenleme ve Bilim Kurulu Başkanlığını sürdürdüm. Bu sempozyumlarda Maneviyat ve Nefs Psikolojisinin bilim dünyasına sunulmasında önemli katkılar sunmaya çalıştım. Akademik çalışmalarım yanı sıra bireysel gelişim, evlilik ve aile konularında yurtiçinde çeşitli konferans ve seminerler vermekteyim. 21 yıldır psikoterapist olarak hizmet olmakla beraber, 2012 yılında Türkiye’de üniversitede ilk defa Evlilik Okulunu açtım ve 6 dönem Evlilik Okulu çalışmalarını yürüttüm. En son 2022’de Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Evlilik Oikulu eğitmi düzenledim. Evli ve 2 çocuk babasıyım.

Sayın Hocam, yazma serüveniniz nasıl başladı? Yazma isteği ve yeteneğinin oluşmasında kimlerin katkı ve yönlendirmesi oldu?

Yazma serüvenim, Erciyes Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezini kurduktan sonra 2010 yılında başladı. Vermiş olduğum seminer ve konferanlardan hareketle üniversiteyi kazanan öğrenciler için bir kılavuz kitap hazırladım. Sonraki yıllarda bu kılavuzu geliştirerek Öğrenci Kılavuzu şeklinde bir kitaba dönüştürdüm. Öğrenciler ve velilerin eserin çok faydalı olduğunu ve ulusal düzeyde bir kitap olarak yayınlanması gerktiğini ifade etmeleri sonucu eser 2016 yılında “Öğrenci Olma Kılavuzu” ismi ile basılmıştır.

2012 yılında daha önce düzenlediğimiz Ana-baba okulu ve evlilik eğitimleri sonrasında evlenen çiftlere evlilik konusunda rehberlik edecek bir kitap hazırlanması gerektiğini düşündüm. Evlilikle ilgili bazı konularda yazılarım da vardı. Bunlardan hareketle 2012 yılında "Biz Evleniyor muyuz? Yoksa Eğleniyor muyuz? isimli kitabımı hazırladım. Eser 2014 yılında Hayat Yayınları tarafından Evleniyor muyuz? Eğleniyor muyuz” ismi ile yeniden basıldı. Daha sonraki dönemde akademik çalışmaları da kitap haline getirdim.

Halihazırda öğretmen olan eşimin büyük desteği oldu. Hem yazacağım konularda fikir vererek destek oldu hem de yazdıklarımı büyük bir titizlikle tashih ederek çalışmalarımın editörlüğünü yürüttü. Ayrıca imam hatip lisesi yıllarından değerli hocam, gazeteci- yazar İbrahim Balcı beni yazmam konusunda sürekli teşvik ederek teknik konularda destek sundu.

Hocam, yazma isteği olan her yaştaki insanlara neler tavsiye edersiniz?

Önce yazmanın bir yetenek gerektirdiğini unutmamak lazım. Bu noktada yazar olmayı düşünen bireylerin sözel dilbilimsel zekasının güçlü olması önemlidir. Yanısıra bol bol kitap okuması, çeşitli yazarlarla tanışması, seminer-konferans gibi etkinlikleri takip etmesi gerekir. Yazarlık hayali kuran gençler, okumayı sevmelidir. Okuduğu kitaplarla ilgili olarak kitabın sonunda bulunan sayfaya değerlendirme ve yorum yazabilirler. Yazmak bir sabır işdir. Dolayısıyla yazar adaylarının bu konuda kendilerine yeterince zaman ayırmaları gerekir.

Mustafa Hocam, Kitaplarınızı/ eserlerinizin isimlerini öğrenebilir miyiz?

Kendi Yazmış Olduğum Eserler:

Verimli Ders Çalışma ve Sınav Kaygısıyla Başetme

Evleniyor muyuz? Eğleniyor muyuz?

Öğrenci Olma Kılavuzu

Nefs Psikolojisi Kuram Uygulama

Editörü ve Bölüm Yazarı Olduğum Kitaplar:

1.Ulusal Maneviyat Psikolojisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı

Maneviyat Psikolojisi I,

Maneviyat Psikolojisi II,

Maneviyat Psikolojisi III (Evlilik ve Aile)

Maneviyat Psikolojisi IV (Gençliğin Durumu ve Gelecek)

Atak Hocam, yazarlık serüveniniz de unutamadığınız bir hatıralarınızdan paylaşabilir misiniz?

Kısa iki anımı paylaşayım:

Evleniyor muyuz? Yoksa Eğleniyor muyuz? İsimli kitabım yayınlandıktan sonra çok beğenilmiş ve 9 belediye tarafından nikahlar sırasında çiftlere hediye olarak verilmişti. 2012 yılında Kayseri'de bir ilçe belediye başkanına kitabımı takdim etmiştim. Başkan bey kitabın kapağına dikkatle bakıp "İsmi zaten herşeyi ifade ediyor. Bu kitabı nikahlarda gençlere hediye edelim" demişti.

Nefs Psikolojisi: Kuram Uygulama kitabım 2021 yılında yayınlandıktan sonra bu konularda çalışma yapan bir akademisyen arkadaşımız mail yoluyla bana bazı sorular sormuştu. Sorduğu soruların tümünün cevapları kitapta mevcuttu. Tevafuk olmuştu. Dolayısıyla kitabımı önermiştim.

Bizlere zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.

(Ropörtaj: Mustafa Balaban)

