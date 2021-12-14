Bin yıllık ambar, buzdolabı yokken o kullanılıyordu

Sivas'ta bulunan ve 'ambar kayası' olarak adlandırılan, buzdolaplarının olmadığı dönemlere kadar ambar olarak kullanılan kaya mağaralarının geçmişinin bin yıla dayandığı tahmin ediliyor.

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  • Güncelleme: 14.12.2021 11:43
Bin yıllık ambar, buzdolabı yokken o kullanılıyordu
Sivas'ta bulunan ve 'ambar kayası' olarak adlandırılan, buzdolaplarının olmadığı dönemlere kadar ambar olarak kullanılan kaya mağaralarının geçmişinin bin yıla dayandığı tahmin ediliyor.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta bulunan ve ‘ambar kayası’ olarak adlandırılan, buzdolaplarının olmadığı dönemlere kadar ambar olarak kullanılan kaya mağaralarının geçmişinin bin yıla dayandığı tahmin ediliyor.

Sivas’ın Hafik ilçesine bağlı Yarhisar köyünde bulunan kaya yerleşimi bölge halkı tarafından ‘ambar kayası’ olarak da biliniyor. Rumlar dönemine dayandığı düşünülen mağaraların soğuk hava deposu olarak kullanıldığı tahmin ediliyor. Kaya yerleşiminin içerisinde birbirleriyle bağlantılı odalar, merdiven ve kralın odasının olduğu düşünülen bir mağara yer alıyor. Bin yıllık olduğu değerlendirilen kaya yerleşimi definecilerinde tehdidi altında. Sit alanı olan bölgeye ziyaretçilerde gelerek mağarayı gezme fırsatı buluyor.

“Bin yıldır vardır burası’’

Yarhisar köyü muhtarı Saffet Kömüşlü, kaya yerleşiminin tarihinin bin yıl olabileceğini belirterek, “Tarihi Ermenilerden önce Rumlara dayanıyor herhalde. Buraya 100 yıldır ki ambar kayası diyorlar. Bu delikleri soğuk hava deposu olarak kullanmışlar. Yiyeceklerini falan koyuyorlarmış. Ondan dolayı buraya küçük küçük mağaralar yapmışlar. Giden gelende oluyor. Gelip bakıyorlar geliyorlar. İçerisinde odalar var, birbirleriyle bağlantılı yerler var, merdiven var. Bizde yukarıya bayrağımızı diktik güzel bir görüntüsü var. Defineciler de geliyorlar ama Sit alanı olduğu için çok fazla barınamıyorlar. Şikayet oluyor. Bin yıldır vardır burası belki daha fazladır bilmiyorum. Turizme açılması turistik bir yer olması güzel olur’’ dedi.

Köy sakinlerinden Mehmet Canpolat ise, “Kim tarafından buralar yapılmış kim oymuş ben bilmiyorum. Aklım yetti yeteli buraya ambar kayası derler’’ diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı

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