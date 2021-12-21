Bilim Sanat Merkezi yapımı sözleşmesi imzalandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından planlanıp, İl Özel İdaresince Sorgun'a yaptırılacak olan Bilim Sanat Merkezi yapımı sözleşmesi, yüklenici firma ve İl Özel İdaresi arasında imzalandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından planlanıp, İl Özel İdaresince Sorgun’a yaptırılacak olan Bilim Sanat Merkezi yapımı sözleşmesi, yüklenici firma ve İl Özel İdaresi arasında imzalandı.

AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Mesut Kılı, Sorgun’a yapılacak olan Bilim Sanat Merkezi’nin önemli bir eksikliği gidereceğini belirtti.

Şu anda geçici olarak başka bir binada hizmet veren merkezin kendi binasına taşınmasının ardından daha verimli çalışmalar yapabileceğini ifade eden Kılıç “Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan eski hastane yerinden 3 bin 400 metrekarelik bir alanda, 12 derslik olarak yapılacak olan Bilim Sanat Merkezi yaklaşık 7 milyon 608 bin 640 liraya mal olacak. Yüklenici firma yer tesliminin ardından gelip hemen inşaat başlayacak” dedi.