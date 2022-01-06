Bıçaklanarak yaşamını yitiren genç son yolculuğuna uğurlandı
Kayseri'de geçtiğimiz gün yan bakma nedeniyle bıçaklanarak öldürülen Muhammet Mustafa Kulacı (18), defnedildi. Geçtiğimiz gün okul önünde tartıştığı Yunus Emre A. tarafından bıçaklanarak yaralanan sporcu Muhammet Mustafa Kulacı, kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra hayatını kaybetmişti.
- 06.01.2022 10:54
- Güncelleme: 06.01.2022 10:54
Genç sporcu Felahiye İlçesi İsabey Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Kulacı'yı öldüren cinayet zanlısı Yunus Emre A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BGC
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