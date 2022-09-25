Bez bebek satmak için 4 dil öğrendiler

Yeşilhisar Soğanlı Örenyeri birçok turist tarafından ziyaret ediliyor. İlçede yaşayan kadınlar ise hem bütçelerine katkı sağlamak hem de ilçenin tanıtımı için bez bebek üretiyorlar. Ayrıca 4 dil bilen kadınlar, turistlerle de kolaylıkla anlaşarak ürettikleri bez bebekleri satabiliyor.

‘TURİSTLERLE ANLAŞABİLMEK İÇİN DİL ÖĞRENDİK’

Bez bebek satışı yapan Meryem Karataş, turistlerle anlaşabilmek için 4 dil öğrendiklerini söyleyerek, “İtalyanca, Almanca, Fransızca, İngilizce gibi dilleri alışveriş yapacak kadar öğrendik, biliyoruz. Bu işin okuluna gitmedik. Arkadaşlara baktık yabancı dil konuşuyorlar bizler de buraya gelen turistlerle anlaşabilmek için dil öğrendik. Bu sayede kolaylıkla anlaşabiliyoruz” dedi.

Yaklaşık 50 yıldır bu işi yaptıklarını söyleyen Sebahat Arız ise, “Bu bebekleri yaklaşık 50 senedir yapıyoruz. Bebekleri satarken yabancı dil de öğrendik. Bu sayede turistlerle kolay anlaşabiliyoruz. Fransızca şarkı da söylüyoruz” diye konuştu.

Bez bebek satışı yapan Yavuz Abdullah da turistlerle anlaşmanın kolay olması için dil öğrendiklerini ifade etti.