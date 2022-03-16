Beşerler: 'Gol attıktan sonra takımı ileride tutmak istiyoruz ancak oyuncular psikolojik olarak geri çekiliyor'

Kayserispor Yardımcı Antrenörü Ali Eren Beşerler, takımın öne geçtiği maçlarda yenilmesiyle ilgili, Gol attıktan sonra takımı ileride tutmak istiyoruz ancak oyuncular psikolojik olarak geri çekiliyor dedi.

PAYLAŞ
  • 16.03.2022 18:16
  • Güncelleme: 16.03.2022 18:33
Beşerler: 'Gol attıktan sonra takımı ileride tutmak istiyoruz ancak oyuncular psikolojik olarak geri çekiliyor'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor Yardımcı Antrenörü Ali Eren Beşerler, takımın öne geçtiği maçlarda yenilmesiyle ilgili, "Gol attıktan sonra takımı ileride tutmak istiyoruz ancak oyuncular psikolojik olarak geri çekiliyor" dedi.

Kayserispor Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı, Yardımcı Antrenör Ali Eren Beşerler, futbolcular Yasir Subaşı, Bernard Mensah ve Kayserispor Menajeri Yunus Akbulut, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Koordinatörlüğünde Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı’nda öğrenciler ile buluştu. Burada konuşan Yasir Subaşı ve Bernard Mensah, futbolculuk hikayelerini öğrencilerle paylaştı. Takım menajeri Yunus Akbulut da, mesleği hakkında öğrencilere bilgiler verdi.

Onur Gözbaşı: "Zor bir süreci atlattık"

Kayserispor Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı ise takımın durumu hakkında konuşarak, "Zor bir süreci atlattık. Hem mali hem de hukuki bir süreci atlattık. Yönetim olarak gündemimiz çoğunlukla bu konular oldu. Bir taraftan da sportif başarının gelmesi gerekiyordu. Bazen içsel bazen de dışsal sorulardan dolayı kötü günler yaşadık. Şu anda çok değerli bir hocamız var, Hikmet hocamızla birlikte güzel bir ivme yakaladık ve böyle devam edeceğiz. Türkiye Kupası yarı finalistiyiz, buraya çok önemli maçlar kazanarak geldik. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Bütünleşeceğiz ve hep birlikte güzel organizasyonlar yaparak bu şehri spor şehri haline getireceğiz. Gençlerin de buna destek vermesi gerekiyor" dedi.

Ali Eren Beşerler: "Gol attıktan sonra takımı ileride tutmak istiyoruz ancak oyuncular psikolojik olarak geri çekiliyor"

Bir öğrencinin "Kayserispor öne geçtiği neden maçlarda 31 puan kaybediyor?" sorusu üzerine Kayserispor Yardımcı Antrenörü Ali Eren Beşerler, "Bunun nedeni yediğimiz talihsiz goller, hakem hataları ve psikolojik sorunlar. Her şeyden önce yeni kurulmuş bir takımız. Bu sezonki takımımızda geçen yıldan çok az sayıda oyuncu var. Ligde bizden üstte olan ve öne geçtikten sonra puan verdiğimiz takımların neredeyse tamamı birkaç yıldır birlikte oynayan takımlar. Hatayspor, Konyaspor, Trabzonspor gibi oturmuş takımlara karşı puan kaybı yaşadık. Biz her şeye rağmen bu konunun üzerinde ciddiyetle duruyoruz. Özellikle bu konuyla alakalı önemli çalışmalarımız var. Antrenmanlarda bu konuyla alakalı çalışmalarımız var. Haftada 2-3 gün bunu önleyebilmek için çalışıyoruz. Taraftarlarımız, öne geçtikten sonra takımın, teknik ekibin direktifleri doğrultusunda geri çekildiğini düşünüyor ama tam tersi bir durum var. Biz gol attıktan sonra takımı ileride tutmak istiyoruz ancak oyuncular psikolojik olarak geri çekiliyor" diye cevap verdi.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Hikmet Karaman: '2-0'dan 2-3 olmaması lazımdı ama oldu, hatalıyız'

Hikmet Karaman: '2-0'dan 2-3 olmaması lazımdı ama oldu, hatalıyız'

Turkovac omicrona karşı çok etkili

Turkovac omicrona karşı çok etkili

İl Müftü Yardımcısı İzci: 'Berat Gecesi, günahlardan arınmayı ifade eder'

İl Müftü Yardımcısı İzci: 'Berat Gecesi, günahlardan arınmayı ifade eder'

Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı

Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı

Kayseri'de iletişim kablolarını çalan 2 şahıs yakalandı

Kayseri'de iletişim kablolarını çalan 2 şahıs yakalandı

Başkan Büyükkılıç, İKAF'ta Kayseri Büyükşehir standını gezdi

Başkan Büyükkılıç, İKAF'ta Kayseri Büyükşehir standını gezdi

Çok Okunanlar
1
Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Şahin: “Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var”

2
Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

3
KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

4
Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

5
20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilde can pazarı

20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilde can pazarı

6
Banyoda kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

Banyoda kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Market deposu değil, yardım isteyen şahsın evi

Market deposu değil, yardım isteyen şahsın evi

Çeşitli suçlardan gözaltına alınan 16 şüpheliden 8'i tutuklandı

Çeşitli suçlardan gözaltına alınan 16 şüpheliden 8’i tutuklandı

DAHA FAZLA
Vizenin bitmesi ulaşımda engel olmayacak

Vizenin bitmesi ulaşımda engel olmayacak

3 doz Turkovac Aşısının Omicron Varyantına Etkili Olduğunun Müjdesi Verildi

3 doz Turkovac Aşısının Omicron Varyantına Etkili Olduğunun Müjdesi Verildi

Kayseri protokolünden 'kandil' mesajları

Kayseri protokolünden 'kandil' mesajları

Beşerler: 'Gol attıktan sonra takımı ileride tutmak istiyoruz ancak oyuncular psikolojik olarak geri çekiliyor'

Beşerler: 'Gol attıktan sonra takımı ileride tutmak istiyoruz ancak oyuncular psikolojik olarak geri çekiliyor'

Devlet ödünç Madalyaları sahiplerini buldu

Devlet ödünç Madalyaları sahiplerini buldu