Berna Gözbaşı: '2022 yılında başarı çıtamızı yükselteceğiz'

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 2022 yılında başarı çıtasını yukarılara çekeceklerine inandığını söyledi.

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  • Güncelleme: 31.12.2021 17:46
Berna Gözbaşı: '2022 yılında başarı çıtamızı yükselteceğiz'
Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 2022 yılında başarı çıtasını yukarılara çekeceklerine inandığını söyledi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 2022 yılında başarı çıtasını yukarılara çekeceklerine inandığını söyledi.

Süper Lig’in ilk yarısını 24 puanla noktalayan Yukatel Kayserispor ikinci yarıda daha da başarılı olmayı hedefledi. Sarı Kırmızılı kulübün başkanı Berna Gözbaşı, hedeflerinin 2022 yılında başarı oranını yükseltmek olduğunu söyledi. Gözbaşı, "Yeni yıl umuttur. Daha güzele ulaşmanın, başarıları taçlandırmanın, artı değerler oluşturmanın, kendine, ailene, yaşadığın şehre, milletine, tüm insanlığa daha fazla katkı sağlamanın heyecanıdır. Son yıllar o kadar hızlı akıyor ki bir yıl değil sanki onlarca yılı geride bırakıyoruz. Bir anda haftalar, aylar, yıllar tükeniyor. Durum böyle iken hepimizin sahip olduğumuz güzelliklerin, değerlerin farkına varması, gerekirse hayata es verilmesi ve daha fazla anın yaşanması gerektiğine inanıyorum. Yeni yılın 2021’in son lig maçında olduğu gibi ilk 25 dakikada 3 gol bulduğumuz coşku tadında, birbirimize sıkı sıkı kenetlenip, yeni başarılara imza atarak geçmesini diliyorum" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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