Benzine ve motorine 1 lirayı aşan zam

Akaryakıt grubu ürünlerinden benzin ve motorine zam geldi. Fiyat artışı sonrasında benzinin litre fiyatı 26 lirayı aşacak.

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  • 01.06.2022 16:45
  • Güncelleme: 01.06.2022 16:45
Benzine ve motorine 1 lirayı aşan zam

Dünya piyasalarındaki değişim ve Brent petrol fiyatındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt grubu ürünleri de aşağı yukarı yönlü dalgalanıyor. Bu durum akaryakıt gurubu ürünlere de zam olarak yansıması bekleniyor.  
Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorinin litre fiyatına 1 lira 49 kuruş, benzinin litre fiyatına da 1 lira 22 kuruş zam gelecek. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zamlar pompa satış fiyatlarına da yansıyacak. Bu arada, akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri ve petrol istasyonlarına göre küçük çapta değişiklik gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 25,25 TL (zam uygulanmadan)
Motorin: 24,66 TL (zam uygulanmadan)
LPG: 11,81 TL
 

1ha

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