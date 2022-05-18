Benzine üst üste zam yolda

Dünya piyasaları ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt grubu ürünlerinde de yukarı – aşağı yönlü hareketlere sebep oluyor. Bu kapsamda benzine 2 gün içinde ikinci zam beklentisi oluştu.

Akaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatına bu gece (Çarşamba) yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 3 kuruş civarında zam gelmesi bekleniyor. Artışın pompa satış fiyatlarına yansıyacağı belirtildi. Son olarak 17 Mayıs Salı gecesi benzine 1,68 lira, LPG’ye de 37 kuruş zam uygulanmıştı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 23,06 TL (beklenen zam uygulanmadan)

Motorin: 22,25 TL

LPG: 11,19 TL