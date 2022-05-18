Benzine üst üste zam yolda

Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine üst üste zam geliyor. Dün gelen 1,68 lira zammın ardından bu gece yarısından geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 1 liranın üzerinde bir zam daha gelmesi bekleniyor. 

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  • 18.05.2022 11:28
  • Güncelleme: 18.05.2022 11:28
Benzine üst üste zam yolda

Dünya piyasaları ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt grubu ürünlerinde de yukarı – aşağı yönlü hareketlere sebep oluyor. Bu kapsamda benzine 2 gün içinde ikinci zam beklentisi oluştu. 

Akaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatına bu gece (Çarşamba) yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 3 kuruş civarında zam gelmesi bekleniyor. Artışın pompa satış fiyatlarına yansıyacağı belirtildi. Son olarak 17 Mayıs Salı gecesi benzine 1,68 lira, LPG’ye de 37 kuruş zam uygulanmıştı. 

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 
Benzin: 23,06 TL (beklenen zam uygulanmadan)
Motorin: 22,25 TL
LPG: 11,19 TL

1ha

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