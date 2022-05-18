Benzine üst üste zam yolda
Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine üst üste zam geliyor. Dün gelen 1,68 lira zammın ardından bu gece yarısından geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 1 liranın üzerinde bir zam daha gelmesi bekleniyor.
- 18.05.2022 11:28
- Güncelleme: 18.05.2022 11:28
Dünya piyasaları ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt grubu ürünlerinde de yukarı – aşağı yönlü hareketlere sebep oluyor. Bu kapsamda benzine 2 gün içinde ikinci zam beklentisi oluştu.
Akaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatına bu gece (Çarşamba) yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 3 kuruş civarında zam gelmesi bekleniyor. Artışın pompa satış fiyatlarına yansıyacağı belirtildi. Son olarak 17 Mayıs Salı gecesi benzine 1,68 lira, LPG’ye de 37 kuruş zam uygulanmıştı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 23,06 TL (beklenen zam uygulanmadan)
Motorin: 22,25 TL
LPG: 11,19 TL