Benli'den hemşirelere ziyaret

Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, her yıl 12-18 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Hemşireler Haftası nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sultan Şahin'i ziyaret ederek, haftasını kutladı.

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  • 13.05.2022 11:13
  • Güncelleme: 13.05.2022 11:58
Benli'den hemşirelere ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, her yıl 12-18 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Hemşireler Haftası nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sultan Şahin’i ziyaret ederek, haftasını kutladı.

Ziyarette Şahin’e nezdinde tüm hemşirelerin haftasını kutlayan Benli, pandemi kalesine benzettiğini Kayseri Şehir Hastanesinde görev yapan hemşirelerin her birinin sur başında bekleyen asker gibi görev yaptığını dile getirerek, gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Kayseri Şehir Hastanesi Palyatif Servisinde görevli hemşireleri de ziyaret eden Benli, “Pandemi döneminde siz hemşirelerimiz, Kurtuluş Savaşındaki Safiye Hüseyin Elbi’nin verdiği mücadeleye benzer bir mücadele verdiniz. Çoğu insan anne babasının yanına bile girmeye korktuğu o dönemde siz onların yanındaydınız. Yaptığınız iş kutsal bir iş ve yapacağınız işte sadece duruşunuzu bile değiştirmeniz sizin sevap hanenizi dolduracaktır. Güler yüz göstererek, onunla ilgilenip konuşmanız müthiş bir enerji oluşturup hastaya pozitif enerji verecektir. Ben tüm hemşirelerimiz bu anlayış ile çalışmasını önemsiyor hepinizin Hemşireler Haftasını kutluyorum” dedi.

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İHA

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