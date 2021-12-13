Bellona Kayseri'nin gençleri iyi başladı

Bellona Kayseri Basketbol Gençler Ligine galibiyetle başladı.

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  • Güncelleme: 13.12.2021 09:11
Bellona Kayseri'nin gençleri iyi başladı
Bellona Kayseri Basketbol Gençler Ligine galibiyetle başladı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bellona Kayseri Basketbol Gençler Ligine galibiyetle başladı.

Basketbol Gençler Ligi kızlar kategorisinde mücadele eden 2021-2022 sezonunda 1. hafta karşılaşmaları tamamladı. B Grubunda mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol takımı ligin ilk haftasında evinde oynadığı maçta ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor’u 71-47 mağlup etti.

Salon: Kadir Has Spor Salonu

Hakemler: Yarkın Keskin xx, Hasan Mesut Demir xx, Ahmet Malik Şan xx

Bellona Kayseri Basketbol: Aslıhan Kaçar xx (6), Fatma Melis İplikci xx (2), Alara Akgüller x, Feray Dalkılıç xx (9), Derya Bayar x, Kiraz Keleş xxx (14), İlayda Derman xxx (16), Esma Eyşan Göksu x (2), Ece Su Dinçer xx (4), Candan Eylül Dikmen xx (11), İncilay Derman xx (7), Goncagül Kavak x

ÇBK Yenişehir Belediyespor: Esra Güvenç xx (9), Ayşenaz Harma x, Nisa Söylemezoğlu x (4), Eslem Güler x (4), Eylül Sıla Menteş x (2), Nisa Nur Tiryaki x (2), Elanur Menteş xx (8), Selin Temiz x, Elif Özdemir x, Asya xxx (18), Sıla Rojin Güleç x, Edanur Karabulut x

Periyortlar:

1.Periyort:18-16

Devre:37-25

3.Periyot:58-38

İhlas Haber Ajansı

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