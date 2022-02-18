Bellona Kayseri Basketbol'un borcu açıklandı

Bellona Kayseri Basketbol takımının borcu açıklandı. Sarı kırmızılıların, 8 milyon TL üzerinde borcu var.

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  • 18.02.2022 15:28
  • Güncelleme: 18.02.2022 17:09
Bellona Kayseri Basketbol'un borcu açıklandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bellona Kayseri Basketbol takımının borcu açıklandı. Sarı kırmızılıların, 8 milyon TL üzerinde borcu var.

Türkiye Kadınlar Basketbol ligi takımlarından Bellona Kayseri basketbol takımının borcu kamuoyu ile paylaşıldı. Gerçekleştirilen Olağan Genel kurul toplantısında sarı kırmızılı kulübün mevcut parası ve borçları açıklandı.

Bellona Kayseri Basketbol takımı, 31 Aralık 2021 tarihli tespite göre 2 Milyon 180 Bin TL sponsor geliri 400 Bin TL Spor toto geliri, 273 Bin 661 TL ticari alacaklar, 496 TL banka olmak üzere 2 Milyon 854 Bin 163 TL gelir elde etti. Sarı Kırmızılı takımın 2 Milyon 229 Bin 58 TL SGK borcu, 1 Milyon 843 Bin 713 TL vergi borcu, 2 Milyon 678 bin 836 TL sporcu ve personel borcu, 1 milyon 192 Bin ticari borcu, 385 Bin 156 TL diğer çeşitli borçlar, 40 bin 93 TL diğer mali borçlar olmak üzere toplam 8 Milyon 369 Bin 493 TL borcu olduğu açıklandı.

İHA

Kayseri Gündem
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