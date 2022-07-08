Belediye yıkıyor, kurbanlıklar görücüye çıkıyor

Talas Belediyesi kurban satışı için getirilen koyunları yıkayıp dezenfekte ediyor. Bu çerçevede Reşadiye Mahallesindeki kurban satış alanına kurduğu koyun yıkama banyoluğu ile satışa sunulan tüm koyunların ücretsiz yıkanması sağlanıyor

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  • 08.07.2022 12:55
  • Güncelleme: 08.07.2022 14:29
Belediye yıkıyor, kurbanlıklar görücüye çıkıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi kurban satışı için getirilen koyunları yıkayıp dezenfekte ediyor. Bu çerçevede Reşadiye Mahallesindeki kurban satış alanına kurduğu koyun yıkama banyoluğu ile satışa sunulan tüm koyunların ücretsiz yıkanması sağlanıyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın kırsala yönelik en dikkat çekici hizmetlerden birisi olan mobil koyun yıkama banyoluğu şimdi de Reşadiye Kurban Pazarında ücretsiz olarak hizmet vermeye başladı. Kayseri’de ilk kez gerçekleştirilen hizmet ile kurbanlık koyunlar hem daha temiz hale getiriliyor hem de zararlı haşerattan arındırılmış oluyor. Uygulama çerçevesinde yüzlerce koyun ücretsiz olarak yıkanarak mal sahiplerine teslim edildi ve daha temiz, bakımlı ve sağlıklı bir şekilde satışa sunuldu.

Koyunlarını yıkattıktan sonra düşüncelerini aktaran besiciler, uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Mustafa Yalçın’a teşekkür etti. Talas Belediyesi Reşadiye Kurban Pazarında örnek bir uygulama ile karşılaştıklarını belirten bir üretici, koyunlarını zahmetsiz bir şekilde temizletme imkanı bulduğunu ifade etti. Çok güzel bir hizmete imza atıldığının altını çizen kurbanlık hayvan satıcısı, satış öncesi koyunların da bayrama hazırlandığını söyledi ve Başkan Yalçın’a teşekkürlerini iletti.

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İHA

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