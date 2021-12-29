Belediye, ücretsiz hazırlık kursları başlıyor

Kırşehir Belediyesi, BESYO, PMYO, POMEM, MSÜ'ye hazırlık için ücretsiz kursları açtı.

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  • Güncelleme: 29.12.2021 12:46
Belediye, ücretsiz hazırlık kursları başlıyor
Kırşehir Belediyesi, BESYO, PMYO, POMEM, MSÜ'ye hazırlık için ücretsiz kursları açtı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir Belediyesi, BESYO, PMYO, POMEM, MSÜ’ye hazırlık için ücretsiz kursları açtı.

Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, deneyimli kadrolar ile temel yetenek gerektiren alanlarda açılan kurslarla gençlerin hayallerine ortak olmak istediklerini söyledi. Eğitim alanında gençlerin destekleneceğini aktaran Ekicioğlu; "Kırşehir, eğitim öğretim alanında her zaman ilk akla gelen illerden biri olmuştur. Biz göreve geldiğimiz günden beri her zaman gençlerimizle birlikte olmayı ve onların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda projeleri onlarla birlikte geliştirmeyi önümüze koyduk. Belediyemiz, spor alanında da gençlerimize bir hizmet sunarak onların yanında yer almaya devam ediyor" dedi.

Alanında deneyimli eğitmenler BESYO, PMYO, POMEM ve MSÜ’ye hazırlık kursları ücretsiz verilecek.

İHA

Kayseri Gündem
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