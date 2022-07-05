Belediye işçilerine 'rekor zam çifte bayram'

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığının yetkili olduğu Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Talas Belediyesi ve Hacılar Belediyesi İştiraklerinde (Şirketlerinde) çalışan işçilerin ücretlerine ve sosyal haklarına ortalama yüzde 80 oranında zam yapılacak.

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  • 05.07.2022 09:05
  • Güncelleme: 05.07.2022 09:10
Belediye işçilerine 'rekor zam çifte bayram'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığının yetkili olduğu Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Talas Belediyesi ve Hacılar Belediyesi İştiraklerinde (Şirketlerinde) çalışan işçilerin ücretlerine ve sosyal haklarına ortalama yüzde 80 oranında zam yapılacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik Hizmet-İş Sendikasına Kayseri Şube Başkanlığına bağlı belediye iştiraklerinde çalışan işçilere yaklaşık yüzde 80 oranında zam yapılacağını söyleyerek şu şekilde devam etti:

“Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Talas Belediyesi ve Hacılar Belediyesi İştiraklerinde (Şirketlerinde) çalışan işçilerin ücretlerine ve sosyal haklarına ortalama yüzde 80 oranında zam yapılacaktır. Kurban Bayramından önce belediye iştiraklerinde çalışan üyelerimize 16 günlük ikramiye yatırılacaktır. Ayrıca yetkili olduğumuz belediyelerde kadrolu çalışan işçilere 6772 Sayılı kanun gereği ödenmesi gereken 13 günlük ikramiyelerde Kurban Bayramı öncesi hesaplarına geçektir. Bizlere bu çifte bayram sevincini yaşatan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’a, Melikgazi Belediye Başkanımız Dr. Mustafa Palancıoğlu’na, Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’a, Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a, Hacılar Belediye Başkanımız Av. Bilal Özdoğan’a, Belediye şirketlerinde çalışan üyelerimize ve kadrolu üyelerimiz adına başkanlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca Develi, İncesu, Yahyalı, Yeşilhisar, Bünyan, Tomarza, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Akkışla ve Felahiye Belediyelerimizde çalışan kadrolu üyelerimizde ikramiyelerini alacaklarından dolayı belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Yatan bu ikramiye sayesinde üyelerimiz aileleriyle birlikte huzur içerisinde çifte bayram yapacaklarından dolayı Hizmet-İş ailesi olarak da sevinçliyiz.”

İHA

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