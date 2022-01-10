Belediye Başkanı Ekicioğlu: 'Basın vatandaşın işiten kulağı, gören gözüdür'

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayınlayan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu basının halkın gören gözü işiten kulağı olduğunu söyledi.

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  • 10.01.2022 10:27
  • Güncelleme: 10.01.2022 10:27
Belediye Başkanı Ekicioğlu: 'Basın vatandaşın işiten kulağı, gören gözüdür'
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayınlayan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu; basının halkın gören gözü işiten kulağı olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Ekicioğlu mesajında; “Basın vatandaşın gören gözü, işiten kulağı ve söyleyen dili olarak çağdaş demokrasilerin en temel unsurlarından birisidir. Demokrasilerde basının ’milletin sesi’ olma sorumluluğunu yerine getirebilmesi için olmazsa olmaz koşul ise basın kuşkusuz özgürlüğüdür. Basın özgürlüğü, gerçekleri öğrenme ve halka aktarma hakkıdır. Bu hakkın kullanılması, basın camiasının hiçbir baskı, tehdit, yönlendirme, sansür ve cezalandırma altında kalmadan görevini en iyi şekilde yerine getirmesiyle gerçekleşir" dedi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımlayan CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ise; doğru, objektif ve tarafsız yayın hatırlatması yaparak basın aracılığıyla halkın dünyadaki gelişmelerden haberdar olduğunu söyledi. Kırşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Osman Demir ise mesajında; “Kalemini demokrasimizin gelişmesi için kullanan, tüm zorluklara rağmen basın meslek ilkelerinden taviz vermeden görev yapan tüm basın mensubu arkadaşlarımın ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü’ içtenlikle kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Gazeteci olmanın sorumluluk gerektirdiğini aktaran ve mesleğin zorluklarını ifade eden Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu ise yayımladığı mesajında; “Gazetecilik mesleği zor bir meslek. Nitelik ve vasfı itibariyle de meslekte olan herkes ciddi sorumluluklar taşımakta gazeteci her platformda sorumlu davranmalıdır” diye konuştu. Şehirde bulunan siyasi parti temsilcileri, sendikalar ve bazı özel kuruluşlarda mesaj yayımlayarak gazetecilik ve meslek üzerine temennilerde bulundu.

İHA

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