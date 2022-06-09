Bebek bezi içerisinde uyuşturucu ticareti

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bebek bezi içerisine zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerinden kente uyuşturucu madde getirebileceği bilgisi üzerine harekete geçti. 2 kişinin bulunduğu otobüsü durduran ekipler, arama yaptı. Yapılan aramada bebek bezleri içerisine zulalanmış 2 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ile 7 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda otobüsteki 2 kişi ile farklı bir araçla yolu kontrol eden 3 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 5 kişi emniyete götürüldü.