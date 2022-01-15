BBP'li Çevrim: 'Küçük esnafa sahip çıkılmalı'

Alperen Ocakları Kayseri İl Sekreteri ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Hacılar İlçe Başkanı Musa Çevrim, vatandaşların zor günler geçirdiğini belirterek özellikle küçük esnafa desteklerle sahip çıkılması gerektiğini söyledi. 

PAYLAŞ
  • 15.01.2022 12:15
  • Güncelleme: 15.01.2022 12:15
BBP'li Çevrim: 'Küçük esnafa sahip çıkılmalı'

Alperen Ocakları İl Sekreteri ve BBP Hacılar İlçe Başkanı Musa Çevrim, gündemi değerlendirdi. Pandemi ve sonrası özellikle küçük esnafın ekonomik anlamda zor bir süreçten geçtiğini vurgulayan Çevrim, zincir firmalar büyürken küçük esnafın kepenk kapattığını kaydetti. Fedakârlığın her zaman vatandaştan beklenmesinin yanlış olduğunu vurgulayan Çevrim, “Bu noktada öncelikle devlet büyüklerimizin küçük esnafa sahip çıkması gerekiyor. Görüyoruz ki zincir firmalar büyürken küçük esnaf dükkân kapatabiliyor. Yakın zamanda kapanan esnaf ve açılan dükkân sayısı gündem olmuştu. Küçük ölçekli esnafa desteklerle sahip çıkılması gerekiyor” diye konuştu.

“HERKES FEDAKÂRLIK YAPMALI”

Esnafın kalkınmasıyla ekonomik sıkıntıların da azalacağını belirten BBP Hacılar İlçe Başkanı Çevrim, “Vatandaş sahada zor zamanlar geçirirken milletvekillerimiz buna çare bulmaları gerekiyor. Fakat mecliste kavga eden milletvekillerini görünce bu bizleri üzüyor. Çünkü bizler esnaf gezilerimizde vatandaşa (bu günleri atlatacağız) derken milletin derdiyle dertlenen siyasi oluşumlar göremiyoruz. Bu süreçte herkes kendinden biraz daha fedakârlık yapmalı. Özellikle partilerin hazineden aldığı yardımlar bu konuyla alakalı ve çok önemli.  Bunları partilerin devlet hazinesinde bırakmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“GENÇLERİN YANINDA OLMALIYIZ”

Genç nüfus arasındaki intihar olaylarına da değinen Musa Çevrim, burada ailelere büyük sorumluluk düştüğünü anlattı. Gençlerin sorunlarının dinlenmesi ve çözülmesi gerektiğini vurgulayan Çevrim, “Öncelikle ailenin çocuğuna sahip çıkıp dertlerini dinlemesi gerekiyor.  Hiçbir şeyi çocuklarından önemli görmemeleri gerekiyor.   Bizler gençlerin yanında olmalıyız. Çünkü gençler olmazsa ülkemiz olmaz. Gençler bu ülkenin tamamıdır” diye konuştu.

Kayseri’deki meslek odaları seçimlerini de değerlendiren BBP Hacılar İlçe Başkanı Musa Çevrim, siyasilerin seçimlere müdahalelerinin olduğunu belirterek bunların olmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

BGC

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Milletvekili Ataş: '8 bin doktor yurt dışına gidiyor'

Milletvekili Ataş: '8 bin doktor yurt dışına gidiyor'

Riskli Alanda Kentsel Dönüşüm İçin Düğmeye Basıldı

Riskli Alanda Kentsel Dönüşüm İçin Düğmeye Basıldı

Aralık ayında 4 bin 628 ev satıldı

Aralık ayında 4 bin 628 ev satıldı

Yeşil bir Bünyan için çalışmalar sürüyor

Yeşil bir Bünyan için çalışmalar sürüyor

Kayserispor'da yeni transferlerin lisansı çıktı

Kayserispor'da yeni transferlerin lisansı çıktı

Kayserispor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu

Kayserispor’un Ziraat Türkiye Kupası’ndaki rakibi belli oldu

Çok Okunanlar
1
3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

2
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

3
Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

4
En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

5
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

6
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor, Adana Demirspor'a Konuk Oluyor

Kayserispor, Adana Demirspor’a Konuk Oluyor

KASKİ'den CHP'li Çetin Arık'a yanıt

KASKİ’den CHP’li Çetin Arık’a yanıt

DAHA FAZLA
Ekmeğe bir ayda ikinci zam yolda

Ekmeğe bir ayda ikinci zam yolda

Talas'ta 'Kuşaklararası' Resim Sergisi açıldı

Talas'ta 'Kuşaklararası' Resim Sergisi açıldı

Köpek barınağı yasaklı ırk köpeklerle doldu

Köpek barınağı yasaklı ırk köpeklerle doldu

Abdulkadir Parmak Kayserispor'da

Abdulkadir Parmak Kayserispor'da

Talasgücü Belediyespor sezonun ikinci yarısı için kampa girdi

Talasgücü Belediyespor sezonun ikinci yarısı için kampa girdi