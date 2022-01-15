BBP'li Çevrim: 'Küçük esnafa sahip çıkılmalı'

Alperen Ocakları İl Sekreteri ve BBP Hacılar İlçe Başkanı Musa Çevrim, gündemi değerlendirdi. Pandemi ve sonrası özellikle küçük esnafın ekonomik anlamda zor bir süreçten geçtiğini vurgulayan Çevrim, zincir firmalar büyürken küçük esnafın kepenk kapattığını kaydetti. Fedakârlığın her zaman vatandaştan beklenmesinin yanlış olduğunu vurgulayan Çevrim, “Bu noktada öncelikle devlet büyüklerimizin küçük esnafa sahip çıkması gerekiyor. Görüyoruz ki zincir firmalar büyürken küçük esnaf dükkân kapatabiliyor. Yakın zamanda kapanan esnaf ve açılan dükkân sayısı gündem olmuştu. Küçük ölçekli esnafa desteklerle sahip çıkılması gerekiyor” diye konuştu.

“HERKES FEDAKÂRLIK YAPMALI”

Esnafın kalkınmasıyla ekonomik sıkıntıların da azalacağını belirten BBP Hacılar İlçe Başkanı Çevrim, “Vatandaş sahada zor zamanlar geçirirken milletvekillerimiz buna çare bulmaları gerekiyor. Fakat mecliste kavga eden milletvekillerini görünce bu bizleri üzüyor. Çünkü bizler esnaf gezilerimizde vatandaşa (bu günleri atlatacağız) derken milletin derdiyle dertlenen siyasi oluşumlar göremiyoruz. Bu süreçte herkes kendinden biraz daha fedakârlık yapmalı. Özellikle partilerin hazineden aldığı yardımlar bu konuyla alakalı ve çok önemli. Bunları partilerin devlet hazinesinde bırakmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“GENÇLERİN YANINDA OLMALIYIZ”

Genç nüfus arasındaki intihar olaylarına da değinen Musa Çevrim, burada ailelere büyük sorumluluk düştüğünü anlattı. Gençlerin sorunlarının dinlenmesi ve çözülmesi gerektiğini vurgulayan Çevrim, “Öncelikle ailenin çocuğuna sahip çıkıp dertlerini dinlemesi gerekiyor. Hiçbir şeyi çocuklarından önemli görmemeleri gerekiyor. Bizler gençlerin yanında olmalıyız. Çünkü gençler olmazsa ülkemiz olmaz. Gençler bu ülkenin tamamıdır” diye konuştu.

Kayseri’deki meslek odaları seçimlerini de değerlendiren BBP Hacılar İlçe Başkanı Musa Çevrim, siyasilerin seçimlere müdahalelerinin olduğunu belirterek bunların olmaması gerektiğini sözlerine ekledi.