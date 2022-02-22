Baz istasyonlardan kablo çalan hırsız yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda baz istasyonlarından kablo çaldığı belirlenen 1 kişi yakalandı.

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  • 22.02.2022 16:11
  • Güncelleme: 22.02.2022 16:45
Baz istasyonlardan kablo çalan hırsız yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda baz istasyonlarından kablo çaldığı belirlenen 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İncesu, Talas, Tomarza, Melikgazi, Yeşilhisar ve Kocasinan ilçelerinde bulunan baz istasyonlarından hırsızlık olaylarının meydana geldiği bilgisi alınması üzerine, İl Jandarma Komutanlığınca şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu, olayların şüphelisi olduğu tespit edilen O.D., Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yakalandı. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde toplam 7 faili meçhul baz istasyonundan hırsızlık olayları aydınlatılırken, şüpheli O.D.; sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

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İHA

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