Battalgazi'de 23 blok, 1000 dairelik 2. etap için ilk yıkım başladı

Kentsel Dönüşümde marka projelere imza atan Melikgazi Belediyesi, Battalgazi Mahallesi'nde 23 blok, 1000 dairelik 2. etap çalışmaları için yıkım çalışmalarına start verdi.

PAYLAŞ
  • 20.07.2022 14:31
  • Güncelleme: 20.07.2022 14:35
Battalgazi'de 23 blok, 1000 dairelik 2. etap için ilk yıkım başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kentsel Dönüşümde marka projelere imza atan Melikgazi Belediyesi, Battalgazi Mahallesi’nde 23 blok, 1000 dairelik 2. etap çalışmaları için yıkım çalışmalarına start verdi.

Uyum içerisinde, hak sahiplerini mağdur etmeden referans bir dönüşüm çalışması yaptıklarını vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Battalgazi Mahallesi’nde 1. Etap kentsel dönüşüm çalışması tamamlandı ve binlerce vatandaşımız orada yeni bir mahalle oluşturdu. Memnuniyet çok yüksek. Şimdi yıkımına başlayacağımız yer 2. Etap. Burada 23 blok, 1000 daireden oluşan alanda yeni kentsel dönüşüm çalışması Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle ocak ayında imzalanmıştı. Destekleriyle bizlere güç veren Sayın Cumhurbaşkanı’mıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mıza, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’mıza teşekkür ediyorum. Bu dönemde böyle bir projeyi başlatmak hem belediyemiz açısından hem Bakanlık açısından vatandaşımızın yükünü almaktı. Bu yükü alma da bize yardımcı oldular teşekkür ediyoruz” dedi.

Büyük emek ve özveri ile büyük bir dönüşüm çalışması başlattıklarını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Dönüşüm için bugün 14 yıkılıyor. Yüzde 85 oranında anlaşma sağlandı. Burada vatandaşlarımızla uyum içinde el ele veriyoruz ve bu yıkımları yapıyoruz. Kavga gürültü olmadan hayır dua alarak bu işlerimizi yapıyoruz. Şu anda buradaki proje maliyeti yaklaşık 700 milyon TL. Parklar, tesisler, yol çalışmaları derken bu maliyet daha da artacak. Dolayısıyla 1000 daireden oluşan büyük bir kentsel dönüşümü başlatıyoruz Allah hayırlı mübarek etsin, kazasız belasız bitirmeyi nasip etsin” diye konuştu.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Güven timleri hız kesmiyor

Güven timleri hız kesmiyor

Ağaçta asılı kalan kargayı itfaiye kurtardı

Ağaçta asılı kalan kargayı itfaiye kurtardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehir'in 3.5 milyar TL'lik yatırımının toplu açılışını yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehir'in 3.5 milyar TL'lik yatırımının toplu açılışını yapacak

Avrupalı Türkler'e Talas karşılaması

Avrupalı Türkler'e Talas karşılaması

Büyükşehir'in geleneksel doğa kampı başlıyor

Büyükşehir'in geleneksel doğa kampı başlıyor

Rektör Karamustafa'dan Kıbrıs Barış Harekatının 48. yıldönümü mesajı

Rektör Karamustafa'dan Kıbrıs Barış Harekatının 48. yıldönümü mesajı

Çok Okunanlar
1
Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

2
Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Sarız’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

3
Pınarbaşı'nda kaza

Pınarbaşı'nda kaza

4
Eski Belediye Başkanı Celal Kayır'ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

Eski Belediye Başkanı Celal Kayır’ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

5
HSK kararnamesi ile Kayseri'ye gelen-giden hakim ve savcılar

HSK kararnamesi ile Kayseri’ye gelen-giden hakim ve savcılar

6
Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Battalgazi'de 23 blok, 1000 dairelik 2. etap için ilk yıkım başladı

Battalgazi'de 23 blok, 1000 dairelik 2. etap için ilk yıkım başladı

Büyükşehir'in bilim kampları coşkulu başladı

Büyükşehir'in bilim kampları coşkulu başladı

DAHA FAZLA
Şeffaf Oda'da başkan-vatandaş bir arada

Şeffaf Oda'da başkan-vatandaş bir arada

Çarşı mahalle bekçileri, aranan 62 şahsı ve 15 hırsızlık şüphelisini yakaladı

Çarşı mahalle bekçileri, aranan 62 şahsı ve 15 hırsızlık şüphelisini yakaladı

Ayhan Teltik: 'Kayseri, bundan sonra eğitimde konuşulan bir şehir olacak'

Ayhan Teltik: 'Kayseri, bundan sonra eğitimde konuşulan bir şehir olacak'

Rehber Öğretmen Özen: 'Öğrenciler tercih yaparken muhakkak uzmanından yardım almalı'

Rehber Öğretmen Özen: “Öğrenciler tercih yaparken muhakkak uzmanından yardım almalı”

Başkan Çolakbayrakdar 'Sağlık alanındaki yatırımlarla da Türkiye'ye örneğiz'

Başkan Çolakbayrakdar 'Sağlık alanındaki yatırımlarla da Türkiye'ye örneğiz'