Başkanı Gülsoy: 'Yatırıma ve üretime odaklanmalıyız'

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

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  • Güncelleme: 30.12.2021 17:43
Başkanı Gülsoy: 'Yatırıma ve üretime odaklanmalıyız'
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Pandeminin etkilerinin devam ettiği ve ekonomik zorlukların yaşandığı bir yılın geride bırakıldığını belirten Gülsoy, “2022’de üretime odaklandığımız , toplumun her kesimine yansıyacak bir ekonomik büyümeyi yakalayacağımız, virüs başta olmak üzere tüm zorlukları inanç, birlik ve beraberlikle yeneceğimiz; istihdam ve istikrarın konuşulduğu bir yıl olmasını arzu ediyoruz” dedi.

Başkan Gülsoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi :

“Küresel ekonominin tarihi bir sınavdan geçtiği 2020 yılının ardından aşılama çalışmalarının hız kazandığı ve ciddi sınavlar verdiğimiz bir yılı geride bırakıyoruz. Hammadde, koyteyner, navlun krizi, emtia fiyatlarında yüksek artış, enerji krizi, yüksek enflasyon ve koronavirüsün yeni mutasyonları gibi yaşanan birçok olumsuzluklara rağmen iş dünyası olarak 2021 yılını canla başla çalışarak, üreterek, katma değer sağlayarak ve ihracatımızı artırarak geçirdik. Tüm bunları enflasyon yükü ve dalgalı döviz kuruna rağmen yaptık. Güçlü sanayimiz ve üretim alt yapımızın yanı sıra jeopolitik konumumuzun avantajıyla krizi fırsata çevirdik. Çin’den kayan taleplerin merkezi haline gelerek ekonomide hızlı bir iyileşme süreci içerisine girdik. İhracat rakamlarında ülkemiz ve şehrimizde rekorlar kırdık. İnşallah 3,5 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşacağız. “

2022 yılında Kayseri ve Türkiye ekonomisini geliştirmeye odaklanacaklarını ifade eden Başkan Gülsoy, “Genel olarak ekonominin daraldığı bir ortamda ülke olarak yatırıma ve üretime odaklanmalıyız. Ortaya çıkan veriler 2022’nin zorlu geçeceği noktasında ipuçları verse de iş dünyası olarak bizler çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. İş dünyası olarak önümüzü görebileceğimiz ekonomik açıdan da desteklerin süreceği bir yılı arzu ediyoruz. 2022’nin toplumun her kesimine yansıyacak ekonomik büyümeyi yakalayacağımız, virüs başta olmak üzere tüm zorlukları inanç, birlik ve beraberlikle yeneceğimiz; istihdam ve istikrarın konuşulduğu bir yıl olmasını diliyorum. Bu vesileyle tüm üyelerimizin, camiamızın ve hemşerilerimizin yeni yılını kutluyor; birlik beraberlik içinde sağlık, barış, huzur ve mutluluk dolu bir yıl geçirmeyi diliyorum” ifadelerini kullandı.

İHA

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