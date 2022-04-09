Başkan Yalçın sosyal tesis ve imam evi inşaatını inceledi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçenin kırsal mahallelerinden Yamaçlı'da yapımı süren sosyal tesis ve imam evi inşaatını inceledi.

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  • 09.04.2022 10:10
  • Güncelleme: 09.04.2022 11:02
Başkan Yalçın sosyal tesis ve imam evi inşaatını inceledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçenin kırsal mahallelerinden Yamaçlı’da yapımı süren sosyal tesis ve imam evi inşaatını inceledi.

Başkan yardımcıları ve ilgili müdürlerin yanı sıra Yamaçlı Muhtarı Serdar Özcan’ın da eşlik ettiği incelemede Başkan Yalçın ilk olarak sosyal tesis inşaatını gezdi. Kaba inşaatı bitme aşamasındaki sosyal tesisteki çalışmaları değerlendiren Başkan Yalçın, ardından yapımı belediye tarafından yürütülen imam evi inşaatına geçti.

Burada da yetkililerden bilgiler alan Başkan Yalçın yaptığı kısa açıklamada, “Yamaçlı Mahallemizde yapımı devam eden sosyal tesis ve imam evi inşaatını yerinde inceleyerek hemşerilerimizle hasbihal ettik. Kırsal mahallelerimizin sosyo-kültürel ve ekonomik yönden gelişimi için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.

Başkan Yalçın’a ziyareti sırasında başta çocuklar olmak üzere mahalle sakinlerince yoğun ilgi gösterildi. Başkan Yalçın da bu ilgiye kayıtsız kalmayarak çocuklara oyuncak hediye ederken, büyüklerle de sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Yamaçlı Muhtarı Serdar Özcan da mahalleye yapılan hizmetler ve yapımı süren projelerden dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür ederek, “Biz sizden memnunuz. Allah razı olsun başkanım” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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