Başkan Yalçın'dan vergi hatırlatması: 'Son gün 31 Mayıs'

2022 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi'nin birinci taksit ödemeleri devam ediyor. 31 Mayıs Salı Günü'nün ödemeler için son tarih olduğunu hatırlatan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, vatandaşlara ödemelerini son güne bırakmama çağrısında bulundu.

PAYLAŞ
  • 24.05.2022 12:33
  • Güncelleme: 24.05.2022 13:40
Başkan Yalçın'dan vergi hatırlatması: 'Son gün 31 Mayıs'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

2022 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi’nin birinci taksit ödemeleri devam ediyor. 31 Mayıs Salı Günü’nün ödemeler için son tarih olduğunu hatırlatan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, vatandaşlara ödemelerini son güne bırakmama çağrısında bulundu.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Başkan Yalçın, vergi ödemelerinin hem internet üzerinden hem de belediye hizmet binasında bulunan veznelerden yapılabileceğini söyledi.

Vezneden nakit veya kredi kartıyla yapılabilecek olan ödemelerin internet üzerinden de gerçekleştirilebileceğini ifade eden Başkan Yalçın, mükelleflerin www.talas.bel.tr adresinden giriş yaparak ‘ödeme işlemleri’ menüsünü tıklamaları gerektiğini dile getirdi. Başkan Yalçın, şu ana kadar vergilerini ödeyen Talaslı mükelleflere teşekkür etti.

Ödemede yoğunluk yaşanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması için her türlü hazırlığı yaptıklarını belirten Başkan Yalçın, bu çerçevede veznelerin hafta sonu da açık olacağını ifade etti. Buna göre, hafta içi 25-26-27-30-31 Mayıs günleri saat 19.00’a kadar açık olacak vezneler, 28 Mayıs Cumartesi ile 29 Mayıs Pazar günleri 09.00-16.00 arasında hizmet verecek.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Tomarza Belediye Başkanına silahlı saldırı

Tomarza Belediye Başkanına silahlı saldırı

Kocasinan Masa Tenisi B Takımı, Süper Lig'e yükseldi

Kocasinan Masa Tenisi B Takımı, Süper Lig’e yükseldi

Kayserili yönetmenin ilk filmi 'Rüzgargülü' vizyonda

Kayserili yönetmenin ilk filmi ‘Rüzgargülü’ vizyonda

KPSS Lisans başvuruları başladı

KPSS Lisans başvuruları başladı

Melikgazi'de 600'e yakın metruk bina yıkıldı

Melikgazi’de 600’e yakın metruk bina yıkıldı

Kayserili yönetmenin ilk filmi 'Rüzgargülü' vizyonda

Kayserili yönetmenin ilk filmi ‘Rüzgargülü’ vizyonda

Çok Okunanlar
1
38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

2
Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

3
Kayseri'de 2 kilo 800 gramlık dev mantar bulundu

Kayseri’de 2 kilo 800 gramlık dev mantar bulundu

4
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

5
Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

6
1 kilometrelik iftar sofrası

1 kilometrelik iftar sofrası

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güven Timleri vatandaşın 5 milyon TL dolandırılmasını önledi

Güven Timleri vatandaşın 5 milyon TL dolandırılmasını önledi

Foseptik çukuruna düşen ineği itfaiye kurtardı

Foseptik çukuruna düşen ineği itfaiye kurtardı

DAHA FAZLA
Başkan Palancıoğlu, Dünya Yüzme Şampiyonu Mehlika Kuzeh Yalçın'ı kutladı

Başkan Palancıoğlu, Dünya Yüzme Şampiyonu Mehlika Kuzeh Yalçın'ı kutladı

Başkan Çelik, final öncesi Kayserispor'u ziyaret etti

Başkan Çelik, final öncesi Kayserispor'u ziyaret etti

İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

78 yaşındaki kişi evde ölü bulundu

78 yaşındaki kişi evde ölü bulundu

Mezarlıkta eski sevgilisini bıçaklayan şahıs tutuklandı

Mezarlıkta eski sevgilisini bıçaklayan şahıs tutuklandı