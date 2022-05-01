Başkan Yalçın'dan Ramazan Bayramı mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

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  • 01.05.2022 11:52
  • Güncelleme: 01.05.2022 13:27
Başkan Yalçın'dan Ramazan Bayramı mesajı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında bütün güzelliklerin hayatımızda yeniden yer bulması temennisinde bulunan Başkan Yalçın, “Pandemiden dolayı bir süre içimiz buruk bayramlar geçirdik. Bu zor zamanların ardından yeniden kavuştuğumuz güzel günlerle yine yan yana, diz dize kutlayacağımız bayrama ulaştık. Yeniden samimi buluşmaları yaşayacağımız güzelliklerin hatıralarımızda yer alacağı Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, başta Talaslı hemşehrilerim olmak üzere bütün insanlığa hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
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