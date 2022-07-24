Başkan Yalçın'dan 24 Temmuz mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

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  • 24.07.2022 09:10
  • Güncelleme: 24.07.2022 11:43
Başkan Yalçın'dan 24 Temmuz mesajı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında basının önemine dikkat çeken Başkan Yalçın; “Gazetecilik, kişilerin hak ve hürriyetlerine saygılı, halkın haber alma özgürlüğünü yerine getiren; en zor şartlarda tarafsız, dürüst ve ilkeli şekilde icra edilen ayrıcalıklı bir meslektir. Gazeteci gecesini gündüzüne, canını dişine katarak, evinden, ailesinden fedakârlık yaparak mesleğini icra etmeye çalışan, kamuoyunun doğru bilgi almasında sorumluluk sahibi kişidir. İleri demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olan basın, tarafsız, çıkarsız ve yapıcı eleştirilerle yöneticilere yol gösteren araçtır" ifadelerini kullandı. Başkan Yalçın mesajını şöyle tamamladı;

"Şehrimizde bu anlayışla görev yapan tüm gazeteci kardeşlerimizin 24 Temmuz Basın Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, her zaman iyi ve güzel haberlerle karşılaşmak ümidiyle başarılı çalışmalar diliyorum.”

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İHA

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