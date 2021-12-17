Başkan yalçın: 'Terör örgütünün maddi kaynağı HDP'li belediyelerdir'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, düzenlediği basın toplantısıyla 2021 yılında yaptıkları çalışmalarla 2022 yılında gerçekleştirecekleri projeleri değerlendirdi. Başkan Yalçın yaptığı konuşmasında, “Terör örgütünün maddi kaynağı HDP’li belediyelerdir” dedi.

Belediye Meclis Salonu’ndaki toplantıya başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin yanı sıra şehirde görev yapan yazılı ve görsel medya temsilcileri katıldı. Konuşmasına 17 Aralık 2016’da gerçekleştirilen bombalı saldırıda şehit olan askerlere rahmet, gazilere şifalar dileyerek başlayan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “2021 yılında neler yaptığımızı 2022 yılında da yapacaklarımızı basın mensuplarımız ile bir gözden geçirelim istedik bugün. Bugün de 17 Aralık. 17 Aralık Kayseri için önemli bir iç acısı. 15 tane komando yavrumuzun şehit olduğu ve 54 tane de yaralımızın olduğu bir gün. Öncelikle Allah onlara rahmet eylesin şehitlerimizin tümüne ve o gençlerimize. Orada benim en çok içimiz acıtan da bu yavrularımız otobüse biniyorlar silahsız, tüfeksiz, resmi kıyafetleri olmadan. Çarşı iznine çıkıyorlar. Çarşı iznine çıkmaya, asker olarak keyif yapmaya, belki de anne ve babasıyla telefonda konuşmaya giden yavrulardan ne istersin? Terör örgütünün ve onun yandaşlarının herhalde ne demek istediklerini, ne yapmak istediklerini bundan iyi anlatacak tablo yoktur herhalde. Bana tahin çıkınca ben oraya belediye görevlisi olarak daha doğrusu kayyum olarak atandım. Ben belediye hizmeti için gittim ama bir baktık ki işler farklı. İşler teröristlerin, bölücü terör örgütü üyelerinin ve sempatizanlarının adeta üstüne kapandığı bir şehir olmuş. Halbuki Van hem milliyetçi hem muhafazakar hem de coğrafi olarak çok güzel bir şehir. Eğer ki bir belediyeye terör örgütü ile münasebeti ile alakalı kayyum atanmışsa, bunu 100 kere hak etmiştir. Neden? Terör örgütünün en büyük maddi desteği HDP’li belediyeler. Bunu ben söylüyorum. 2 yıl orada görev yapmış birisi olarak söylüyorum. Belediyenin personeli gibi görünüp de maaş alanlar, belediye adına ihale yapılmış gibi gösterilip de paraların bölücü terör örgütü yandaşlarına ve kendilerine aktarılmasına bizzat şahit olmuş ve hortumları kesmiş olan ben söylüyorum” dedi.

Ardından Talas Belediyesi olarak yaptıkları çalışmalara geçen Başkan Yalçın, 2020 yılı için 98 milyon lira olan bütçenin, 2021 yılında 121 milyona, pandeminin de göz önündü bulundurulmasıyla birlikte 246 milyon liraya çıkardıklarını belirterek, gelecek yılki bütçenin 385 milyon lira olarak belirlediklerini söyledi.

Başkan Yalçın, yıl içinde okul, kütüphane, aile sağlığı merkezi, yol, asfalt, kaldırım, park gibi çeşitli hizmetler gerçekleştirdiklerini belirterek, “Yaptığımız çalışmalardan bazılarını sizinle paylaşabiliyoruz. 7/24 Kütüphanemizin yanı sıra Altıntepe Semt Kütüphanesi, Gezici Kütüphane, Cemil Baba Kur’an Kursu, Dünya Yaşlılar Günü’nde yaşlılarımıza konser, Neşet Ertaş anısına İsmail Altunsaray konseri, Turgay Başyayla konseri, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel mektup standı, Mevlana İlkokulu, Hanım Aydoğan Anaokulu, Osman Neyire Akgöz Aile Sağlığı Merkezi gibi sağlıktan, eğitime birçok açılışı yaptık. Engelli kardeşlerimizin araçlarının bakımından askerlerimize çanta, kedi ve kuş evinden Hayır Çarşısı kanalıyla ihtiyaç sahiplerine yardıma kadar sosyal belediyecilik hizmetleri gerçekleştirdik” dedi.

Teknik çalışmalara da değinen Başkan Yalçın, “Talas Millet Bahçesi’nin yarışmasını sonuçlandırdık. Park bahçeler önem verdiğimiz bir konu. İlçemize 100 bin fidan diktik. Milli Ağaçlandırma Günü’nde 2023 esnafımıza 2023 fidan hediye ettik. TOKİ girişi nizamiyesine park yaptık. Aynı yere yakın olan parkı yeniledik. Yürüyüş yolları, bisiklet yolları açtık. Kırsal mahallelerimizle birlikte merkezimizde kaliteli yollar yaptık. Kuruköprü-Çatakdere arasındaki yolu Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte genişleterek yeni köprü inşa ettik. Kırsal mahallelerimizden Kepez bölgesindeki 8 mahallenin ulaşımını kolaylaştırmak için yeni bir yol yapıp hizmete sunduk. Kamber’de köy içinden geçen TIR’lar için yeni çevre yol yaptık. Sakaltutan’ın Tomarza yolu bağlantısını yeniledik. Bunun gibi birçok hizmeti gerçekleştirdik” diye konuştu.

Tarım ve hayvancılıktaki çalışmalarını da ifade eden Başkan Yalçın, “Kırsala sahip çıkamayan şehri yönetemez anlayışıyla çiftçilerimize nohut, fasulye, mercimek, kabak çekirdeği tohumları dağıttık. Ayrıca çiftçilerimizin hizmetine koyun yıkama banyoluğu, taş toplama makinesi, kompsot karıştırma makinesi, gübre karıştırma makinesi, tohum eleme makinesi, anıza direkt ekim makinesi gibi çeşitli yardımları sunduk. Ayrıca çiftçilerimize çeşitli eğitimler düzenledik. ORAN ile Süt Evi Projesi’ni imzaladık. Mevsimlik işçiler için Tarım Anneleri Ev’leniyor projesi kapsamında konaklayacakları evler için protokol imzaladık” dedi.

Kentsel dönüşümde de 23 ayrı bölgede çalışmalarının yürütüldüğünü kaydeden Başkan Yalçın, 2022 yılında gerçekleştirecekleri projelerden bazılarını paylaştı.

Başkan Yalçın, “Ali Dağı Füniküler Hattı Projesi ve Sosyal Tesis yapımına başlayacağız. İçerisinde bakı terasları, çocuk oyun alanları gibi çeşitli alanların yer alacağı Ali Dağı 360 Yürüyüş Parkuru’nu tamamlayacağız. Talas Millet Bahçesinin yapım ihalesini gerçekleştireceğiz. Eğitim ve kültür temalı olacak. Mevlana Mahalle Meydanı’nın yapım çalışmalarına başlayacağız. Zincidere Göleti ve Mesire Alanı’nın yapımını tamamlayacağız. Yaşlı Gündüz Bakım Evi, Engelsiz Gündüz Bakım Evi, Yamaçlı Sosyal Tesis, Zincidere’deki Yetimhane Restorasyon Okulu, Zincidere Hamam Restorasyonu, Karamercan Kütüphanesi, Espor İnovasyon Merkezi, Talas Kızılay Binası yapımı, Başakpınar Kültür Merkezi, Ahmet Gönen Ortaokulu gibi birçok alanda tesisler açacağız. Ayrıca ilçemizdeki 3 pazar yerini yenileyeceğiz.” İfadelerine yer verdi.

“CHP’de helal-haram kavramı var mı?”

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Yalçın Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediye başkanlarının Kayseri’ye gelmesi ile ilgili yaptığı açıklamasında, “Ben 34-35 senedir devlet memuruyum. Devlete niyet okuma olmaz. Allah herkesin niyetini biliyor. 34 yıllık memuriyetimin en az son 20 yılını çıkarsak, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve onun izinden giden arkadaşların sözde laik ve demokratik nidaları ile ensemizde boza pişirmelerine maruz kaldım. Buradaki ziyaretlerinde inşallah iyi niyetlidirler ve popülistlik yapmıyorlardır. Helalleşme nasıl olacak? Helal kelimesi CHP’nin literatüründe var mı? Helal haram diye bir kelime var mı literatürünüzde sizin? Bunlar islami kelimeler ama siz bunları laiklik adı altında çizdiniz attınız. Bu milletin helal ve haram olan iki kavramı her şeyin üstündeydi” dedi.