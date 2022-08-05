Başkan Yalçın: 'Mahkeme kararını uyguladık'

Talas Belediye Meclisi’nin Ağustos ayı 2. oturumunun ardından açıklamalar yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Mevlana Mahallesindeki devlet okulu arsasının özel okula dönüştürülmesi konusunda kesinleşen mahkeme kararını uyguladıklarını söyledi.

Başkan Yalçın konuyla ilgili olarak şu sözlere yer verdi; “Şunu baştan çok net olarak söylüyorum. Yapılan her iş mahkeme kararına göre yapılmıştır. Burası konut, ticaret ve sosyal alan planlı iken 2018 yılında belediyemiz ortaokul alanı olarak planlıyor. Kemal Kuşoğlu 2. İdare Mahkemesine itiraz dilekçesi veriyor ve 13.07 2018 tarihinde yerel mahkeme Talas Belediyesi’nin yaptığı imar plan çalışmasını iptal ediyor. Sonra biz, kanun süreci devam ettiği için bölge idare mahkemesine başvuruyoruz. Bölge İdare Mahkemesi 13.03.2019 tarihli kararıyla arsa sahibini haklı görüyor ve bizim yaptığımız imar planını iptal ediyor. Sonra biz yine bir üst mahkeme olan Danıştay’a götürüyoruz. Danıştay da 14.06.2022 tarihinde, önceki iki mahkeme kararını haklı buluyor. Böylece karar kesinleşmiş ve yargı yolu tükenmiş oluyor. Biz de son imar planı değişikliği ile bunun gereğini yapmış olduk.”

"Okul yapılmasında kararlıyız"

Bölgeye bir eğitim yuvası kazandırma konusunda kararlı olduklarını dile getiren Başkan Yalçın; “Kemal Kuşoğlu, ticaret ve konut alanına hak kazanmışken biz onu ‘madem ticaret yapacaksan eğitimin ticaretini yap’ diye zorladık ve bunu başardık. Orası meclisimizin çoğunluk kararına göre özel eğitim alanı oldu. Pekala ticarethane olabilirdi, konut da olabilirdi. Ama biz yine eğitime katkı sağlayalım diye böyle bir gayret sarf ettik ve sonuç aldık” diye konuştu.

Açıklamasının son bölümünde 7/24 Kütüphane binasının kiralanmasıyla ilgili bir gazetede çıkan habere de değinen Başkan Yalçın, “7/24 Kütüphanemiz, 5 tane çok büyük ölçekli üniversite yurdunun ortasında olan bir yer. Özel mülkiyetti ve biz onu iyi bir pazarlıkla kiraladık. Biz kiraladıktan 3-4 ay sonra AK Parti Kayseri İl Başkanı’nın kızı, orayı kiraladığımız 2 ortaktan birisinin oğluyla nişanlandı ve sonra da düğünleri oldu. Gazetenin kocaman manşetle ‘Bakın! Bakın! Burası Kiminmiş! İl Başkanı Şaban Çopuroğlu’nun damadınınmış!’ diye bir haber yapması hakikaten üzücü” dedi. 7/24 Kütüphanenin açıldığı günden beri çok önemli bir açığı kapattığını ve başarılı çalışma ortamına imkan sunduğunu vurgulayan Başkan Yalçın, “Geçen akşam orada ben 100 tane üniversite öğrencisiyle kitap okuma programı yaptım. Oraya neredeyse rezervasyonla giriliyor, yani ‘Biz yakındayız, boşaldıkça bize haber verir misiniz?’ diyor. Bu kadar dolup boşalan bir yer. Geçen hafta 2 grup geldi biri Tıp Fakültesi öğrencileri diğeri de Türkiye birincisi. ‘Teşekkür ederiz, biz burada çalıştık’ dediler. Bu, bu meclisin kararıyla oluşan bir durum ve belediyemizin büyük başarısı. Bundan da son derece mutluyuz. Ancak başka yerlere çekilmesi insanlara bir huzursuzluk veriyor” şeklinde konuştu.

Kira bedeli üzerine yapılan spekülasyonlara da değinen Başkan Yalçın, “Bana göre orası gerçek değerinin yarısına kiralandı. Gerçek değerinin üzerinde kiralansa bile bizim şehrimizde bir binanın yapılması en az 2-3 yıl sürer. Biz çocuklarımızın 3 yılını ve geleceğini teminat altına aldık. 3 yıl beklemeden orada çalışmaya başladılar. Bundan da son derece mutluyuz” diyerek sözlerini tamamladı.