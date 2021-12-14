Başkan Savran, pazarcı esnafını ziyaret etti

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, kapalı pazar yeri içerisinde esnaflarla kahvaltında bir araya geldi. Pazarcı esnafı ile sohbet eden Savran, esnafların talep ve önerilerini dinledi.

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  • Güncelleme: 14.12.2021 12:12
Başkan Savran, pazarcı esnafını ziyaret etti
Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, kapalı pazar yeri içerisinde esnaflarla kahvaltında bir araya geldi. Pazarcı esnafı ile sohbet eden Savran, esnafların talep ve önerilerini dinledi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, kapalı pazar yeri içerisinde esnaflarla kahvaltında bir araya geldi. Pazarcı esnafı ile sohbet eden Savran, esnafların talep ve önerilerini dinledi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, kapalı pazar yeri içerisinde incelemelerde bulundu. Sabah erken saatlerde Pazar içerisinde esnaflarla kahvaltıda bir araya gelen Savran, esnafların talep ve önerilerini dinleyerek belediye çalışmaları hakkında esnafları bilgilendirdi. Nevşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı ve Nevşehir Sebzeciler Meyveciler ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Selim Özmen’in de katıldığı kahvaltı programının ardından Başkan Savran, peynir pazarı ve konfeksiyon pazarı içerisindeki esnafları ziyaret etti. Savran’a Pazar ziyaretinde Başkan Yardımcıları Nafiz Dirikoç ve Furkan Feralan’da eşlik etti.

Şehrin can damarı olarak nitelendirdiği esnaflarla sık sık bir araya geldiğini ve istişarelerde bulunduğunu belirten Başkan Savran, “Esnaf kardeşlerimiz bizim gözbebeğimiz. Onların sorunlarının çözümü noktasında meslek odalarımızla birlikte elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Onların görüşleri bizim için çok değerli” dedi.

İhlas Haber Ajansı

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