Başkan Palancıoğlu mahalle muhtarlarını dinledi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ve Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Melikgazi ilçesi mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

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  • Güncelleme: 13.12.2021 11:30
Başkan Palancıoğlu mahalle muhtarlarını dinledi
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ve Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Melikgazi ilçesi mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek taleplerini dinledi.
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ve Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Melikgazi ilçesi mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Yapılan toplantılarla muhtarların taleplerini tespit edip hizmetleri istişare içinde gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, "Melikgazi ilçemiz büyük yoğun nüfuslu bir ilçe. Melikgazi ilçesinde yer alan mahalle muhtarları ile belediye olarak düzenli olarak toplanıyoruz. Muhtarlarımız ile toplantı düzenleyerek, talep ve dileklerini tespit edip hizmeti ve yatırımları istişare içinde gerçekleştiriyoruz. Hep birlikte Melikgazi’miz için çalışmaya, sorunlara birlikte çözüm üretmeye devam edeceğiz. Melikgazi’mizi 7 bölgeye ayırdık. Her bölgemize ihtiyaç doğrultusunda hizmet yapıyoruz. Muhtarlarımız bizim mahallelerimizdeki gözümüz, kulağımız. Bir anlamda hem halkın temsilcisi, hem de bizi temsil eden bir işlevleri var. Bu bağlamda mahallelerimizin talep ve ihtiyaçlarını öncelikle muhtarlarımızdan dinleyerek çözüm üretiyor ve uyguluyoruz. Yerinde hizmet anlayışıyla talepleri yerine getirmek için Melikgazi Belediyesi olarak çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Melikgazi İlçe Kaymakamı Bülent Karacan ise, " Muhtarlarımızla Kasım ayı toplantımızı gerçekleştirdik. Kaymakamlık olarak bölgemizde yer alan muhtarlarımız ile her zaman görüşmeler yaparak mahallelerin konularını taleplerini dinliyor, yapılması gerekenleri istişare ediyoruz" dedi.

Toplantıda mahalle muhtarları da söz alarak, mahallelerinin talepleri ve ihtiyaçları ile ilgili konuları dile getirdiler.

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İhlas Haber Ajansı

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