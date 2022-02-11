Başkan Palancıoğlu: 'Ölçü ve tartı aletlerinin muayenesini unutmayın'

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, periyodik olarak muayene yapılması gereken ölçü ve tartı aletleri için işyeri sahiplerinin 28 Şubat 2022'ye kadar beyanname vermesi gerektiğini söyledi.

PAYLAŞ
  • 11.02.2022 12:23
  • Güncelleme: 11.02.2022 13:37
Başkan Palancıoğlu: 'Ölçü ve tartı aletlerinin muayenesini unutmayın'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, periyodik olarak muayene yapılması gereken ölçü ve tartı aletleri için işyeri sahiplerinin 28 Şubat 2022’ye kadar beyanname vermesi gerektiğini söyledi.

3516 Sayılı Ölçü Ayar Kanunu’na göre ölçü ve tartı aletlerinin belli aralıklarla muayenelerinin yapıldığı belirten Başkan Dr. Palancıoğlu; "Ocak ayı itibariyle başlayan muayene süresi 28 Şubat 2022’de sona erecek. Kamu yararına uygunluk sağlanması açısından her türlü ölçü ve tartı aletlerinin doğru ve ayarlı bir şekilde kullanılabilirliğini sağlanmak istiyoruz. İşletme sahiplerinin 28 Şubat’a kadar Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekiyor. Ölçüler ve Ayarlar Kanunu’nda yer alan kuralları yerine getirmeyenlere cezai ve idari cezalar uygulanacak. Kişi ve kuruluşların cezai duruma düşmemeleri için belirtilen süre içinde ölçü aleti kullanan kişilerin ölçü, ölçü aletlerinin cinsi, markası, numarası ve kapasite bilgilerini de yanında bulundurmaları gerekiyor" dedi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Bu pazar antikacılar buluşuyor

Bu pazar antikacılar buluşuyor

Türkiye'den Afganistan'a yardım götüren 'İyilik Treni'nin ikincisi yola çıktı

Türkiye’den Afganistan’a yardım götüren “İyilik Treni”nin ikincisi yola çıktı

Büyükşehir 95 kırsal mahalle yolunu ulaşıma açtı

Büyükşehir 95 kırsal mahalle yolunu ulaşıma açtı

Büyükkılıç'a Bünyan Belediye Başkanı Altun'dan 'hizmet' teşekkürü

Büyükkılıç'a Bünyan Belediye Başkanı Altun'dan 'hizmet' teşekkürü

Kablo hırsızı polisten kaçamadı

Kablo hırsızı polisten kaçamadı

Kayseri'nin milli sporcuları hazırlıklarını tamamladı

Kayseri'nin milli sporcuları hazırlıklarını tamamladı

Çok Okunanlar
1
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

2
Kendini asan kadın hayatını kaybetti

Kendini asan kadın hayatını kaybetti

3
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

4
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

5
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

6
Kayseri'de koronavirüs sayısı arttı

Kayseri’de koronavirüs sayısı arttı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de kapalı 140 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kayseri'de kapalı 140 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kayseri Havaalanı 1 ayda 132 bin yolcuya hizmet verdi

Kayseri Havaalanı 1 ayda 132 bin yolcuya hizmet verdi

DAHA FAZLA
Kara saplanan ambulansa kadın sağlık çalışanları zincir taktı

Kara saplanan ambulansa kadın sağlık çalışanları zincir taktı

Başkan Büyükkılıç'tan İncesu çıkarması

Başkan Büyükkılıç'tan İncesu çıkarması

Yahyalı Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 35 zam yaptı

Yahyalı Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 35 zam yaptı

Mame Thiam takıma katıldı

Mame Thiam takıma katıldı

Ommer Otel'de intihar girişimi

Ommer Otel'de intihar girişimi