Başkan Palancıoğlu: 'Bayramınızı en iyi şekilde geçirmeniz için tüm hizmetleri veriyoruz'

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir açıklama yaparak tüm İslam leminin bayramını tebrik etti.

PAYLAŞ
  • 08.07.2022 11:44
  • Güncelleme: 08.07.2022 11:54
Başkan Palancıoğlu: 'Bayramınızı en iyi şekilde geçirmeniz için tüm hizmetleri veriyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir açıklama yaparak tüm İslam âleminin bayramını tebrik etti.

Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Bayramınızı tebrik ediyorum. Melikgazi Belediyesi olarak bayramınızı en iyi şekilde geçirmeniz için elimizden gelen tüm hizmetleri veriyoruz. Bu sene ilk defa 100 bin metrekarelik kurban pazar yerimiz ve kesim alanımızda çok güzel bir ortam sunarak siz değerli hemşerilerimize hizmet ediyoruz. Daha nitelikli hizmet için 2 ayrı büyükbaş kesim sistemi kurduk. Burada kesimler daha hijyenik ve seri bir şekilde yapılacak. Cenab-ı Allah birlik beraberlik, sağlık ve huzur içerisinde nice bayramlara ulaşmayı nasip etsin. Sevgi, saygı ve hoşgörü atmosferinin yoğun olarak yaşandığı Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, ailelerinize hürmetlerimi sunuyorum.”

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kurbanlık hayvana eziyete ceza

Kurbanlık hayvana eziyete ceza

Başkan Büyükkılıç, Kariyer Merkezi'ni ziyaret etti

Başkan Büyükkılıç, Kariyer Merkezi'ni ziyaret etti

Spor A.Ş'den çifte şampiyonluk

Spor A.Ş'den çifte şampiyonluk

Kurban Bayramı olmasına rağmen et satışları iyi durumda

Kurban Bayramı olmasına rağmen et satışları iyi durumda

Dün indirim gelen motorine 1 liraya yakın zam bekleniyor

Dün indirim gelen motorine 1 liraya yakın zam bekleniyor

Teşrik tekbirlerini unutmayalım..! Teşrik tekbiri nedir ve ne zaman başlar?

Teşrik tekbirlerini unutmayalım..! Teşrik tekbiri nedir ve ne zaman başlar?

Çok Okunanlar
1
İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

2
Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

3
KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi

KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi

4
Kayseri'de 16 ayda 13 bin 428 kişi kalp krizi geçirdi

Kayseri'de 16 ayda 13 bin 428 kişi kalp krizi geçirdi

5
ERÜ'de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

ERÜ’de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

6
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ambalajcı Mehmet Türkmen: 'Hışır ambalaj eti tutmaz, buza yapışmaz, bakteri üretmez'

Ambalajcı Mehmet Türkmen: “Hışır ambalaj eti tutmaz, buza yapışmaz, bakteri üretmez”

Oto kiralamacı Ayaydın: 'Yerli müşterilerimiz çok fazla talepte bulunmuyor'

Oto kiralamacı Ayaydın: “Yerli müşterilerimiz çok fazla talepte bulunmuyor”

DAHA FAZLA
Başkan Yalçın: 'Bayramda daha fazla üretmek için moral depolayacağız'

Başkan Yalçın: 'Bayramda daha fazla üretmek için moral depolayacağız'

Talas'ta Arıcılık Kursuna rekor katılım

Talas’ta Arıcılık Kursuna rekor katılım

Talas'ta Arıcılık Kursuna rekor katılım

Talas’ta Arıcılık Kursuna rekor katılım

Kocasinan'da kurban yakalama timi göreve hazır

Kocasinan'da kurban yakalama timi göreve hazır

Başkan Büyükkılıç spor merkezinde miniklerle buluştu

Başkan Büyükkılıç spor merkezinde miniklerle buluştu