Başkan Palancıoğlu: 'Annelerimize gönül borcumuz hiçbir zaman tükenmez'

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kutsal bir mertebe olan annelik makamının, sadece ailenin düzenini değil Türk toplumunun temelini ve vatanın bölünmez bütünlüğünü oluşturduğunu söyledi.

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  • 08.05.2022 13:01
  • Güncelleme: 08.05.2022 14:13
Başkan Palancıoğlu: 'Annelerimize gönül borcumuz hiçbir zaman tükenmez'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kutsal bir mertebe olan annelik makamının, sadece ailenin düzenini değil Türk toplumunun temelini ve vatanın bölünmez bütünlüğünü oluşturduğunu söyledi.

‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ diyebilen ve buna inanan bir toplumun mensupları olarak, annelere daima saygı ve sevgi göstermemiz gerektiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, büyük bir sorumluluk, fedakarlık, sevgi, şefkat ve merhametin timsali olan annelerin, hepimizin en değerli varlıkları olduğunu kaydetti. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; Anneler Günü mesajında şu açıklamada bulundu;

”Toplumsal dayanışmanın ve toplumun temelini aile, bir ailenin temelini de mutluluk, huzur, saygı ve sevgi ortamıyla anneler oluşturur. Hiç yılmadan sevgi ve şefkatle, fikren ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluğu üstlenen annelerimize gönül borcumuz hiçbir zaman tükenmez. Annelerimiz, yetiştirdikleri nesillerle toplumun biçimlenmesinde en büyük rollerden birini üstlenmektedir. Bu yönüyle annelik, yalnız aileyi değil, tüm toplumu ve insanlığı ilgilendiren evrensel boyut kazanmaktadır. Bizler de en değerli varlıklarımız annelerimize sonsuz sevgi, saygı duyarak onların her zaman yanında olmalı, zor günlerini ve tüm güzellikleri onlarla paylaşabilmeliyiz. Annelerimizin “Anneler Günü’nü bu düşüncelerle kutluyor, bütün annelerin sevgi ve şefkat dolu ellerinden öpüyor en derin saygılarımı sunuyorum.”

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İHA

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